Loin du froid mordant pour une nuit grâce aux haltes-chaleur

Sans les haltes-chaleur, la vie des personnes itinérantes ne fréquentant pas les refuges serait mise en péril lors des nuits très froides, comme celles prévues ce week-end.

«Un endroit comme celui-ci, ça me sort de la solitude, a confié Benoit qui passe toutes les nuits trop froides à la halte-chaleur de SOS itinérance. Je vois du monde, et j’aime ça. Et puis je peux dormir au chaud, en m’accotant la tête.»

Depuis le mois de décembre dernier, la halte-chaleur située dans le sous-sol de l’église Très-Saint-Rédempteur, dans Hochelaga-Maisonneuve, ouvre chaque soir de semaine, peu importe la température, et le week-end, quand le froid atteint les -15 degrés ressentis. La Mission St.Michael, aussi connue sous le nom du «Toit rouge», ouvre ponctuellement ses portes pour une troisième année aux personnes sans-abri, dès que la température ressentie descend sous les -20.

Les haltes-chaleur sont une alternative d’urgence, pour ceux qui ne veulent pas fréquenter les refuges parce qu’ils sont réglementés et n’acceptent pas les chiens. D’autres ne sont tout simplement pas les bienvenus pour dormir dans les refuges, parce qu’ils sont intoxiqués ou agités.

«On se sent comme un numéro là-bas [dans les refuges], estime Yves, sans-abri depuis 17 ans, qui passait, le 9 février, sa troisième nuit au Toit rouge. Il y a trop de règlements et je n’aime pas savoir que je ne peux pas sortir de là avant le lendemain matin.»

Café et grignotines

Pendant la nuit, les bénévoles de SOS Itinérance assurent une surveillance. Ils offrent café, grignotines, vêtements chauds et sacs de couchage neufs. Les personnes qui ne dorment pas peuvent se divertir en jouant à des jeux de société. L’endroit abrite en moyenne 13 personnes par nuit.

Au centre-ville, un garde de sécurité est présent pour avertir ceux qui s’agitent ou parlent trop fort. Il y a aussi un pair aidant, un ancien toxicomane qui a vécu dans la rue pendant 25 ans. Il est en mesure de comprendre la clientèle, qui connaît la faim, les engelures ou des problèmes de santé mentale, et peut la soutenir.

On s’assure que tout le monde possède ce qu’il lui faut, que ce soit un oreiller, une douillette ou de la nourriture. On y sert soupe, pain artisanal, fruits, yogourt, café et thé à volonté, entre 21 h et 6 h.

Dormir sur des chaises

Malgré les -19 ressentis, le soir du passage du «24 Heures», il n’y avait que trois personnes à la halte-chaleur d’Hochelaga. Dans le sous-sol de la Mission St-Michael, vers minuit trente, les lumières étaient presque toutes éteintes et une vingtaine de personnes dormaient sur des chaises alignées, à défaut de pouvoir s’étendre directement au sol.

Depuis le 1er décembre, l’endroit, pouvant accueillir une trentaine de personnes, est toujours plein.

Contrairement au Toit rouge, la halte-chaleur de SOS doit jongler avec des ressources limitées, car elle n’est pas subventionnée par le gouvernement fédéral. Elle fonctionne avec des dons, ainsi qu’une équipe de bénévoles. «Pour continuer d’exister, il nous faut vraiment des partenariats pour la nourriture et des subventions», a expliqué Alexandre Paradis, fondateur de SOS itinérance.