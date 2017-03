Lorde revient avec un morceau «très différent»

La chanteuse néo-zélandaise Lorde a dévoilé jeudi un premier titre de son prochain album, le très attendu «Melodrama», prenant un virage résolument dance et marquant son passage à l'âge adulte.

Celle qui a connu un immense succès dès l'adolescence avec l'opus «Pure Heroine» (2013), doit sortir dans les prochains mois la suite de cet album.

Le morceau publié jeudi par l'artiste désormais âgée de 20 ans, «Green Light», prend le contre-pied du minimaliste «Royals» qui avait contribué à son explosion sur la scène internationale.

Avec cette chanson, qui semble évoquer une séparation, Lorde explore la dance, dans des sonorités subtilement agrémentées par un rythme électro et relevé par un piano et un choeur.

En annonçant cette sortie, l'artiste a expliqué sur Twitter que la chanson était «très différente et quelque peu inattendue».

«C'est complexe et drôle et triste et joyeux et cela va vous faire DANSER», a-t-elle écrit.

L'album «Melodrama» devrait sortir dans le courant de l'été, a annoncé sans plus de précision la maison de disque de Lorde, Ella Yelich-O'Connor de son vrai nom.

La Néo-Zélandaise, qui écrit des chansons depuis qu'elle a 13 ans, a assuré s'être recluse pour travailler à la suite de «Pure Heroine», qui s'était écoulé à trois millions d'exemplaires aux États-Unis.