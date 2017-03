Passer de la rue à la maison avec succès

Pour lutter contre l’itinérance, en croissance au Québec, le projet Porte-clés propose une nouvelle approche en offrant une aide pour passer de la rue à un logement. Stéphane Bolduc, qui a passé 15 années dans les rues de la Ville de Québec, affirme qu’on a fait un miracle avec lui.

«Au début, c'est beaucoup de moments de panique. Je ne savais même pas faire mon épicerie, a affirmé Stéphane Bolduc. Je vois des progrès. Cette année, il y a beaucoup de choses que j'ai changées.»

Financé par Ottawa, le projet Porte-clés a soutenu 40 itinérants à Québec, et l'objectif est de 80 d'ici deux ans et demi. En étant logé, meublé et suivi par une équipe, les résultats sont concrets.

«On a une personne qu'on a intégrée en logement, qui avait connu environ 50 hospitalisations en un mois, a dit Nathalie Giguère, coordonnatrice du programme Porte-clés. Ensuite, il en a connu 50 dans la dernière année. Ce sont des chiffres comme ça auxquels nous sommes confrontés.»

Rien qu'en transport en ambulance, en nuits à l'hôpital, en refuge, en interventions policières et en séjours en prison, un itinérant peut coûter plus de 40 000 $. Les propriétaires de logements sont plus réfractaires à cette démarche.

«C'est certain que l'idéal, c'est que ce soit un logement qui est calme, qui est tranquille, qui est bien entretenu, a soutenu Richard Saillant, le propriétaire du logement occupé par M. Bolduc. Le paiement du loyer aussi est important. On ne veut pas qu’il y ait de mauvaises surprises. Et qu'il ne dérange pas les autres aussi. Pour l'instant, ça va très bien.»

Le montant du loyer est déposé en fiducie. L’organisme Lauberivière tient les comptes.

Le projet tente aussi d'inclure des gens de la communauté, comme des commerçants, qui sont devenus en quelque sorte des points de convergence.