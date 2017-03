Porté disparu depuis les feux de forêt du mois de mai

Un homme de 55 ans de Fort McMurray est porté disparu depuis mai dernier, alors que sévissait dans la ville albertaine gigantesque incendie de forêt.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) sollicite à ce propos l’aide de la population pour retrouver Charles Bastien. L’homme qui a de la famille à Edmonton, en Alberta, ainsi qu’au Québec et en Ontario dit ne plus avoir eu de nouvelle de ce dernier depuis mai. Ce n’est que récemment que la famille a contacté la GRC.

Cheveux blonds grisonnants et yeux verts, l’homme qui parle en anglais et français mesure environ 5 pi 9 et près 180 livres.

Selon ses proches, l’homme séjournait dans un camp à l'extérieur de Fort McMurray quand l’incendie s’est déclaré, causant finalement l’évacuation de plus de 80 000 personnes.