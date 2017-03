Le maire de Montréal Denis Coderre a annoncé en début de semaine qu’il est au repos forcé jusqu’au 8 mars en raison d’une prostatite aiguë.

Mais qu’est-ce qu’une prostatite? Le pharmacien et collaborateur à l’émission le Québec Matin Jean-Yves Dionne livre quelques explications.

La prostatite aigüe est une infection bactérienne soudaine, importante, symptomatique. Il existe des prostatites non infectieuses, mais elles sont plus rares.

Symptômes

Envie d’uriner, douleur et difficulté à la miction (acte d’uriner) sont possibles

Douleurs aux organes génitaux et au bas du ventre

Fièvre et frissons

Possibilité de sang dans l’urine

Comment ça s’attrape?

La prostatite n’est pas une infection transmise sexuellement et elle n’est pas contagieuse. Il s’agit bien sûr d’une infection spécifique aux hommes.

Comment ça se traite?

La prostatite se traite par un antibiotique qui doit être rapidement administré pour éviter des complications comme les pyélonéphrites (infection des reins) et la prostatite chronique. Le traitement est d’une durée minimale de 15 jours, mais peut aller jusqu’à trois mois selon l’âge du patient et la gravité de l’infection.

Comment prévenir?

Comme pour tous les types d’infection urinaire, il est recommandé de boire beaucoup d’eau.

Des risques qui augmentent avec l’âge

Après l’âge de 40 ans, on assiste à une augmentation du volume de la prostate appelé hyperplasie bénigne de la prostate, ce qui peut constituer un facteur de risque. La prostatite est plus fréquente chez les hommes âgés entre 45 et 65 ans.