Si vous étiez au Japon, vous pourriez déjà avoir mis la main sur la Switch

Nintendo a mis en vente vendredi au Japon sa nouvelle console, la Switch, espérant avec ce nouveau concept semi-fixe semi-portable séduira les joueurs qui avaient boudé sa précédente console, la Wii U.

Les premiers clients étaient au rendez-vous. Dès l'ouverture des marchés de l'électronique de Tokyo et sa proche banlieue, nombreux étaient les impatients, surtout des hommes, mais aussi quelques jeunes filles ou femmes parfois quinquagénaires, à être venus prendre possession de leur exemplaire. Ils accompagnaient souvent cet achat assez onéreux d'un ou plusieurs jeux et d'accessoires optionnels.

«Les dizaines de personnes qui attendent ici ont déjà payé leur Switch et nous n'avons plus du tout de stock pour ceux qui voudraient acheter sans avoir préalablement pris soin de réserver. Il faut attendre la prochaine livraison, à une date inconnue», a expliqué à l'AFP un vendeur de l'enseigne Yodobashi Camera, à Kawasaki.

«Personnellement, je ne suis pas tant intéressé que cela. Je l'ai achetée pour les enfants, sans trop savoir si c'est bien ou pas, on verra», a répondu à l'AFP un des premiers acheteurs du Bic Camera Lazona à Kawasaki, un salarié quadragénaire refusant de donner son nom.

Seulement huit jeux sont totalement prêts pour ce jour de commercialisation, mais, selon le patron de Nintendo, «plus de 100 émanant de 70 studios de développement seront en rayons dans les prochains mois ou semaines».

Avec cette console, Nintendo mise sur une nouvelle forme de divertissement où l'écran de la console peut être utilisé comme un modèle portable à l'extérieur et servir de console fixe à l'intérieur, relié à une télévision.

«Les possibilités de divertissement inédit données par les nouvelles manettes dotées de capteurs divers, dont une caméra infrarouge, font l'intérêt essentiel de cette console», soulignait récemment auprès de l'AFP Hirokazu Hamamura, expert en jeu vidéo de la maison d'édition Kadokawa.

La Switch se doit d'être un succès pour Nintendo qui souffre ces dernières années de la concurrence croissante des jeux sur téléphones intelligents et a fini par accepter, sous la pression des investisseurs et analystes, de développer des applications pour les mobiles et tablettes.

Vendredi, les donneurs d'ordres voyaient d'un bon oeil l'accueil initial de la Switch puisque l'action prenait jusqu'à 4,1% à 23 820 yens à la Bourse de Tokyo.