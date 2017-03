Un moyen de calculer la quantité d'urine dans votre piscine municipale

Une équipe de recherche de l’Université de l’Alberta a réussi à quantifier la présence d’urine dans l’eau des piscines publiques. Curieusement, c’est en déterminant à quel point l’eau est sucrée qu’il est possible de réaliser le calcul.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus.

En effet, l’experte en toxicologie Xing-Fang Li et son équipe ont recherché dans l'eau les traces d’acésulfame potassium, un édulcorant commun. Il se retrouve dans les boissons gazeuses ou autres produits cuits au four et est évacué du corps humain par l’urine.

«Bien qu’uriner dans les piscines soit tabou, il est clair que les gens le font pour que cet édulcorant artificiel s’y retrouve», a dit Lindsay Blackstock, une étudiante au doctorat en toxicologie environnementale qui affirme continuer de nager dans les piscines publiques.

D’après leurs conclusions, le tiers d’une piscine olympique contiendrait plus de 75 litres d’urine.

En plus d’être dégoûtant, cela peut irriter les yeux et causer des problèmes respiratoires.

Au final, les chercheurs concluent que les bénéfices d’un mode de vie sain, dont la natation fait partie, sont beaucoup plus importants que ces risques potentiels.

L’équipe de recherche a testé 31 piscines et bains tourbillons dans deux villes canadiennes entre mai et août 2014. L’acésulfame potassium a été détecté dans chacun d’eux. Une piscine privée et plus d’une piscine à l’eau salée faisaient partie de l’échantillon.