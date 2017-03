12 projets d’aqueduc obtiennent de l’aide financière

Dans le cadre du programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU), les gouvernements provincial et fédéral ainsi que différentes municipalités investiront 40 millions $ dans 12 projets d'aqueduc et de traitement des eaux usées du Bas-Saint-Laurent.

L'octroi de cette aide financière a été annoncé vendredi matin, à Sayabec.

Des sommes variant de 100 000 $ à sept millions $ ont été allouées à Amqui, Métis-sur-Mer, Price, Rimouski, Saint-Gabriel-de-Rimouski, Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Sainte-Irène, Saint-Épiphane et Témiscouata-sur-le-Lac et Sayabec.

Pour ces municipalités, les sommes permettront d'alléger la facture refilée aux citoyens, alors que l'aide financière atteint 83 % du coût total des travaux.

«Ça nous permet de soutenir les municipalités, parce que c’est un défi financier important. Si Sayabec, par exemple, avait à payer seul plus de huit millions $ pour des projets d’alimentation en eau potable, ce serait un peu compliqué», a expliqué Jean D’Amour, ministre responsable du Bas-Saint-Laurent.

«Ces 40 millions $ en investissement permettront de créer des emplois. On espère que le plus d’entreprises possible de la région pourront bénéficier des contrats qui seront octroyés pour le développement de ce réseau d’aqueduc et d’égout », a ajouté Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia.

Avec une enveloppe aussi généreuse, le FEPTEU a été très populaire. Il n’est toutefois plus possible de soumettre de projets avant le début de la phase 2.