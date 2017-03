Deux ponts touchés par les travaux

Les automobilistes désirant emprunter les ponts Jacques-Cartier et Champlain en fin de semaine devront se méfier puisque des travaux pourraient perturber la circulation.

Du côté de Jacques-Cartier, l’installation des appareils d’éclairage pour l’illumination du pont à l’occasion du 375e anniversaire de Montréal se poursuivra tout au long de la fin de semaine.

En conséquence, le pont sera amputé d’une voie en direction de la Rive-Sud de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Vers Montréal, une voie sera fermée samedi entre minuit et 9 h, dimanche entre minuit et 9 h et de dimanche 21 h à lundi 5 h.

Il est à noter que le pont sera aussi complètement fermé dans les deux directions pendant les nuits de lundi à mardi, de mardi à mercredi et de mercredi à jeudi, entre minuit et 4 h. Ces fermetures pourraient être reportées si Dame Nature se montre peu coopérante.

Travaux sous Champlain

Du côté du pont Champlain, la portion du Boulevard Marie-Victorin Est qui passe sous le pont sera complètement fermée de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Ainsi, les usagers de la route 132 circulant en direction Est ne pourront sortir vers l’autoroute 10, que ce soit pour emprunter le pont ou pour se diriger vers Sherbrooke.

Les conducteurs empruntant le pont vers la Rive-Sud et désireux de sortir vers la route 132 Est devront également se rabattre sur un détour.

Enfin, du côté de l'échangeur Turcot, les travaux de démolition de l’ancienne autoroute 720 Est forceront la fermeture complète de la bretelle menant de l’autoroute 15 Sud vers la route 136 Est entre samedi minuit et lundi 5 h.

La bretelle menant de l’autoroute 20 Est vers la route 136 Est sera aussi fermée, mais seulement entre minuit et 6 h samedi.