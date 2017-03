Deuxième revers pour Pascal Bérubé

Pour une deuxième fois, le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) rejette la demande du député Pascal Bérubé d'inclure la Mitis dans le nom de la circonscription de Matane-Matapédia.

Le député ne baisse toutefois pas les bras, et entend présenter un projet de loi privé dès la reprise des travaux à l'Assemblée nationale.

Pascal Bérubé affirme qu'il est inadmissible que le DGE ignore de la sorte la deuxième MRC la plus populeuse de sa circonscription.

«La décision du Directeur général des élections est inacceptable et discriminatoire à l’égard de la population de la Mitis. Moi j’envisage de déposer ce projet de loi privé, et le gouvernement devra décider d’appeler ce projet de loi ou non d’ici la fin de la session actuelle, donc d’ici juin. J’ose espérer que M. [Jean] D’Amour, qui vit la même problématique du fait que "Les Basques" ne sont pas nommées dans sa circonscription, pourra nous appuyer, et nous, on pourra en faire de même», affirme Pascal Bérubé.