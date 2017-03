Katy Perry brise le silence sur sa rupture avec Orlando Bloom

La chanteuse Katy Perry fait taire les rumeurs selon lesquelles elle et Orlando Bloom se seraient quittés en mauvais termes. Des représentants de l’interprète de «Roar» et de l’acteur du Seigneur des Anneaux ont confirmé que les deux vedettes s’étaient séparées, et précisaient dans un communiqué commun qu’elles avaient décidé de prendre «une pause respectueuse et pleine d’amour».

La chanteuse de 32 ans a parlé de leur séparation pour la première fois sur Twitter. Elle a expliqué à ses admirateurs qu’elle restait amie avec l’acteur de 40 ans, malgré les rumeurs qui assurent le contraire.

HOW BOUT A NEW WAY OF THINKING FOR 2017⁉️U can still b friends & love ur former partners! No one's a victim or a villain, get a life y'all!😘 — KATY PERRY (@katyperry) 2 mars 2017

Elle a écrit : «ET SI ON PENSAIT DIFFÉREMMENT EN 2017 !? On peut encore être ami et aimer son ancien compagnon! Personne n’est victime ou méchant. Achetez-vous une vie!». Un message qu’elle a signé d’un emoji d'un smiley envoyant un baiser. Les superstars semblent en effet rester proches malgré la séparation. Elles étaient même ensemble à la soirée Vanity Fair qui s'est déroulée après les Oscars. Quand ils étaient ensemble, Katy Perry et Orlando Bloom ne tarissaient pas d’éloges l’un pour l’autre. Elle précisait qu’il l’avait beaucoup aidée dans ses engagements caritatifs.

Katy Perry avait parlé de son amour pour le comédien quand le couple était allé aux 70 ans de l’UNICEF, au siège des Nations Unies, à New York, en décembre dernier.

«Il est ambassadeur de l’UNICEF depuis plus de dix ans et je ne le suis que depuis quelques années, donc il m’a donné quelques tuyaux, disait-elle en souriant. Chacun enseigne quelque chose dans une relation, c’est comme ça que je vois les choses, maintenant, et on s’est enseigné mutuellement beaucoup de choses.»

Orlando Bloom n’avait pas non plus tari d’éloges sur sa belle, en cette occasion. Il déclarait à Entertainment Tonight : «Elle est incroyable, vous savez, je suis super fier du travail qu’elle fait. C’est une voix qui parle à tellement de monde, et c’est remarquable de la voir soutenir cette cause, et c’est génial qu’on puisse le faire ensemble.» Katy Perry et Orlando Bloom s’étaient rencontrés aux Golden Globes 2016.