La technologie pour réduire les collisions impliquant des animaux

Près de 6000 accidents de la route impliquant de gros mammifères surviennent chaque année au Québec.

Pour réduire les risques d’accidents de la route mettant en cause des animaux, des chercheurs de l'Université du Québec à Rimouski vont suivre à la trace des orignaux, afin de prévoir leurs déplacements.

Au cours des derniers jours, des colliers télémétriques ont été mis sur 20 orignaux dans le Témiscouata. Toutes les deux heures, pendant deux ans et demi, les chercheurs recueilleront des données sur la position et les déplacements de ces bêtes.

Grâce à cette banque d’informations, ils pourront comprendre et déterminer les habitudes de vie des orignaux pour que le ministère des Transports en tienne compte dans le projet de prolongement de l'autoroute 85. Des passages sous les routes ou encore des clôtures pourront ainsi être aménagés

«Les animaux sont prévisibles sur leurs déplacements, ils ont une fidélité aux sites, il y a des habitats qu’ils aiment et d’autres qu’ils n’aiment pas. Tout comme nous, ils utilisent certains habitats de façon répétée. Ça leur permet de naviguer de façon plus rapide et il y a des corridors naturels de connectivité», a expliqué le professeur en écologie animale, Martin-Hugues St-Laurent, en entrevue à TVA Nouvelles.

Cette technologie pourrait être utilisée dans d'autres projets de construction de nouvelles routes ou même sur des routes existantes. Elle pourrait aussi être mise en pratique avec d'autres animaux, comme des cerfs de Virginie, des ours ou encore des lynx.

«On s’est toujours intéressé, depuis deux ou trois décennies à l’impact des routes sur la faune et à l’impact de la faune sur la sécurité routière. Maintenant, on a à la fois la technologie pour suivre les individus, mais aussi des plateformes de calcul et de la puissance de calcul qu’on n’avait pas par le passé», ajoute Martin-Hugues St-Laurent.

Concernant le projet de l'autoroute 85 dans le Témiscouata, des résultats préliminaires seront disponibles d'ici un an.