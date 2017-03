Le bénéfice de Groupe TVA en hausse de 30,5%

Le Groupe TVA a enregistré un bénéfice net de 5,7 millions$ au quatrième trimestre de 2016, ce qui représente une augmentation de 30,5% par rapport à la période correspondante en 2015, qui s’était soldée par une perte de 1,5 million$.

«Nous sommes satisfaits des résultats obtenus pour le dernier trimestre de notre exercice financier notamment pour le secteur télédiffusion et production, lequel a connu une croissance importante de ses revenus publicitaires, dont ceux de la chaîne TVA Sports (14,7 %) et du Réseau TVA (10,5 %) comparativement au trimestre correspondant de 2015», a souligné la présidente et chef de la direction de la société, Julie Tremblay.

Mme Tremblay s’est dite heureuse du leadership démontré par le Groupe TVA en matière d’information télévisée, en particulier «lors de la soirée des élections américaines, en rejoignant 1 139 000 personnes, soit 40 parts de marché».

«Également, plus de 900 000 utilisateurs ont suivi ces élections sur le site tvanouvelles.ca et son application mobile (Android et iOS), a-t-elle ajouté. Nous sommes heureux de constater que l'abonnement à la chaîne TVA Sports connaît un regain avec la saison de hockey en cours.»

Les revenus du Groupe TVA se sont établis à 169,5 millions $ pendant le trimestre, en hausse de 2,4 % par rapport à la période correspondante en 2015.

Bilan de l’année

En additionnant les résultats des quatre trimestres de l’année, 2016 se termine pour le Groupe TVA avec des pertes de 39,6 millions $, attribuables en large partie à une charge de dépréciation de 40 millions $ appliquée à la valeur des magazines du Groupe.

L’année 2015 s’était également soldée par des pertes qui avaient atteint 54,9 millions $, induites par une charge de dépréciation de 60 millions $ appliquée à une licence de télédiffusion.

Les revenus du Groupe ont atteint 590,8 millions $ en 2016, comparativement à 589,8 millions $ en 2015.