«Les femmes plus faibles et moins intelligentes»

Un député polonais au Parlement européen a provoqué toute une indignation après ses commentaires sur la place des femmes dans la société.

«Bien sûr que les femmes doivent être moins bien payées que les hommes parce qu’elles sont plus faibles, elles sont plus petites et moins intelligentes. Elles doivent être moins bien payées, c’est tout», a déclaré Janusz Korwin-Mikke, 74 ans, lors d’un débat sur l’équité salariale.

Après cette déclaration incendiaire, la députée espagnole Iratxe Garcia Perez s’est levée d’un trait pour lui répondre.

«Écoutez Monsieur le député, selon votre théorie, je n'aurais pas le droit de me tenir ici comme députée. Je sais que ça vous fait mal, je sais que ça vous peine et que ça vous préoccupe que nous les femmes, nous puissions représenter le peuple dans les mêmes conditions que vous. À cette place, je vais défendre les femmes européennes contre les hommes comme vous», a-t-elle répondu. Plusieurs de ses collègues l’ont applaudie.

Les images ont été diffusées par la chaîne parlementaire et reprises sur tous les médias sociaux.