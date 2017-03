Marine Le Pen convoquée par des juges en vue d'une possible inculpation

La dirigeante d'extrême droite française Marine Le Pen a été convoquée par des juges d'instruction en vue d'une possible inculpation dans l'enquête sur les soupçons d'emplois fictifs d'assistants parlementaires de son parti, le Front national (FN), au Parlement européen, a appris l'AFP vendredi de sources proches du dossier.

Selon l'une des sources, la candidate du FN à la présidentielle, qui caracole en tête dans les sondages pour le premier tour du scrutin le 23 avril, a affirmé dans un courrier envoyé aux juges qu'elle ne répondrait pas à cette convocation avant la fin de la campagne, une information confirmée par son avocat Rodolphe Bosselut.

Dans cette enquête, les juges d'instruction tentent de savoir si le Front national a organisé un système pour rémunérer des cadres ou des employés de ce parti en France avec des fonds publics de l'Union européenne, via ces contrats d'assistants au Parlement européen.

La cheffe de cabinet de Marine Le Pen, Catherine Griset, a été inculpée le 22 février pour recel d'abus de confiance. Elle est soupçonnée d'avoir été rémunérée en tant qu'assistante parlementaire au Parlement européen entre 2010 et 2016 alors qu'elle occupait en réalité des fonctions au sein du parti en France.

Marine Le Pen avait fait connaître à plusieurs reprises son refus de répondre aux convocations de la police pour s'expliquer sur une affaire d'emplois fictifs au Parlement européen.

«Je ne répondrai pas pendant la campagne électorale. Cette période ne permettant ni la neutralité ni la sérénité nécessaires au fonctionnement correct de la justice», a-t-elle expliqué.

Protégée par son immunité de députée européenne, Mme Le Pen ne peut être contrainte pour être entendue ni soumise à aucune mesure coercitive. Il faudrait au préalable que les juges d'instruction fassent une demande de levée d'immunité, qui serait ensuite soumise au Parlement européen.

Une telle procédure a bien été engagée jeudi, mais pour une toute affaire, à la demande de la justice française, qui lui reproche d'avoir diffusé des images d'exactions du groupe Etat islamique sur Twitter.

La dirigeante d'extrême droite devrait, selon les sondages, se qualifier pour le second tour de l'élection présidentielle française, en dépit de l'enquête sur les soupçons d'emplois fictifs.

À l'inverse, le candidat de la droite François Fillon, qui a annoncé qu'il se rendrait à une convocation par la justice le 15 mars dans une affaire d'emplois fictifs présumés de son épouse pour une possible mise en examen, est en chute libre dans les sondages et fait face à de nombreuses défections dans son équipe de campagne et à des appels au retrait lancés dans son propre camp.