Natalie Portman a accouché d'une petite fille

L'actrice israélo-américaine Natalie Portman a donné naissance le 22 février à une petite fille, Amalia, a annoncé son agent vendredi.

C'est le deuxième enfant de la comédienne et de son mari, le chorégraphe français Benjamin Millepied, qui ont déjà un petit garçon de six ans, Aleph.

«Natalie Portman et son mari Benjamin Millepied ont accueilli une petite fille, Amalia Millepied, le 22 février. La maman et le bébé sont heureux et en bonne santé», a indiqué son agent dans un communiqué.

L'actrice de 35 ans avait participé à la cérémonie des Golden Globes et aux SAG Awards, mais elle n'était pas présente pour les Oscars dimanche, où elle était en course dans la catégorie de la meilleure actrice pour son interprétation magistrale de «Jackie», la veuve du président assassiné John F. Kennedy.

Natalie Portman avait déjà remporté un Oscar de la meilleure actrice en 2010 pour son rôle de ballerine dans «Black Swan», film sur le tournage duquel elle avait justement rencontré son mari.