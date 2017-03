Plus d’un milliard $ investi dans le réseau routier montréalais

Le gouvernement Couillard a annoncé vendredi un investissement de 1,379 milliard $ dans le réseau routier montréalais au cours des deux prochaines années. De ce montant, 17 millions $ proviendront des partenaires fédéraux et municipaux.

Accompagné du ministre des Transports Laurent Lessard, Martin Coiteux, ministre responsable de la région de Montréal, a précisé que 1,225 milliard $ sera investi dans les structures et que 74 millions $ seront utilisés pour réparer les chaussées. De plus, 80 millions $ serviront à l’amélioration et au développement du réseau routier.

«À terme, l'argent investi contribuera à améliorer la fluidité de la circulation, le transport des personnes et des marchandises, la sécurité routière et la qualité de vie», a déclaré M. Coiteux.

Parmi les travaux prévus par le ministère des Transports, il y aura la reconstruction d'un pont d'étagement dans l'échangeur des autoroutes 13 et 40. La poursuite du projet Turcot, l'optimisation du corridor de l'autoroute 25 et le recouvrement de l'autoroute Ville-Marie sont également au programme.

L'échangeur des Sources et le pont de l'Île-aux-Tourtes feront aussi l’objet de travaux.

Au total, ce sont 4,6 milliards $ que le gouvernement libéral entend injecter dans les infrastructures routières du Québec entre 2017 et 2019.