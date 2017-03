Priscilla Presley agrandit Graceland

Priscilla Presley vient d’ouvrir une nouvelle extension de Graceland aux visiteurs en leur proposant une visite exceptionnelle dans la vie d’Elvis Presley.

Elle a accueilli les premiers visiteurs de ce nouveau complexe estimé à 45 millions de dollars jeudi. Celui-ci a été bâti en face du Graceland historique, à Memphis – dans le Tennessee – et dispose notamment d’une salle de 1850m2 propre à accueillir des groupes ou des projections de films dédiés à Elvis.

On peut aussi y voir des memorabilia divers du chanteur légendaire, mais aussi de ceux qui l’ont inspiré.

«Ce nouveau lieu permet enfin aux visiteurs de Graceland de profiter pleinement de leur expérience, a annoncé Priscilla Presley au moment de l’inauguration. Avec nos nouvelles expositions, nous célébrons l’histoire musicale de Memphis, qui a toujours touché le cœur d’Elvis.»

L’ouverture de ce nouvel espace est la dernière addition à l’expansion de Graceland, lieu de pèlerinage pour tous les fans du King depuis 1977 – l’année de sa disparition. L’année dernière avait vu l’ouverture d’un hôtel de 450 chambres évalué à 90 millions de dollars. Parmi les objets exposés dans le nouveau lieu, les visiteurs pourront découvrir la collection automobile d’Elvis, ses costumes de scène et ses souvenirs de l’armée.

À côté de l’événement, Priscilla Presley a profité d’une interview sur une chaîne locale pour évoquer le divorce de sa fille, Lisa Marie, avec son mari, Michael Lockwood, pendant lequel elle garde leurs jumelles de 8 ans, Finley et Harper.

«Comme je l’ai signalé sur Facebook, je garde les filles, a-t-elle confié. Elles vont très bien. Elles n’ont jamais vu les services sociaux. Je voulais m’assurer de ça, ensuite, on verra. On essaie de voir comment on va faire, mais je pense que tout va bien se passer.»

Lisa Marie avait demandé à ce que ses enfants soient éloignés de leur père quand elle avait découvert des images à caractère pédophile sur son ordinateur. Priscilla Presley était alors passée par Facebook pour prévenir les fans de la famille Presley qu’elle avait décidé de s’occuper des enfants pour leur épargner le pire, alors que Michael Lockwood continue de démentir les allégations de son ex-femme.