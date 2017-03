«Tout le monde avait peur de lui», dit la mère de Michelle Clusiau

La mère de Michelle Clusiau, cette femme assassinée avec son fils de cinq ans, en juin 2014, ne peut pardonner au meurtrier de sa fille.

«J’ai tourné la page, mais on n’oublie pas», a confié Louise Clusiau, vendredi, en entrevue avec Jean-François Guérin sur les ondes de LCN.

Christian Chabot a plaidé coupable au palais de justice de Rimouski, à la fin janvier, aux accusations de meurtre à l'endroit de son ex-conjointe et du fils de cette dernière. L'homme de 38 ans a été condamné à la prison à vie avec possibilité de libération après 18 ans.

«Tout le monde avait peur de lui», a dit Mme Clusiau au sujet de l’ancien conjoint de sa fille. Selon la mère, il continuait de tourner autour de la jeune femme, même s’il n’avait pas le droit de l’approcher.

«Si tu ne veux plus m’appartenir, tu vas n’appartenir à personne», aurait lancé Christian Chabot à Michelle Clusiau, selon les souvenirs de sa mère. Mais Louise Clusiau n’aurait jamais pensé que l’homme aurait pu commettre un meurtre.

Chabot a assassiné Michelle Clusiau et le fils de celle-ci, le petit Mathieu, probablement à la résidence de la victime.

L'accusé a déposé les corps dans une voiture volée et a pris la route. Arrivé dans la vallée de la Matapédia, il est entré en collision avec un véhicule. Christian Chabot a décidé alors d'abandonner sa voiture non loin du lieu de la collision. Il a pris la fuite dans la forêt et est arrivé à une voie ferrée. C’est un employé du CN qui a contacté la police.

Les corps des deux victimes ont été retrouvés dans le véhicule abandonné le long de la route 132 à Routhierville.

Louise Clusiau croit que Christian Chabot aurait mérité une peine plus sévère. «Mais si on n’acceptait pas ça, on s’en allait en procès et j’aurais eu beaucoup de misère à supporter tout ça», a-t-elle déclaré lors de l’entrevue.