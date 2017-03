Un grand-papa sort du placard à 95 ans

Roman, 95 ans, a expliqué au populaire YouTubeur Davey Wavey pourquoi il a «avoué» son homosexualité aux membres de sa famille.

L’homme a été marié pendant 67 ans à une femme et a eu deux enfants.

Ce n’est que l’an dernier qu’il a osé parler de ce qu’il ressent depuis qu’il a cinq ans.

«Il y a certaines choses que je voulais exprimer. Je suis né gai, j’ai vécu toute ma vie comme gai», a-t-il avoué.

«Je veux pouvoir aller me coucher et avoir quelqu’un près de moi (...) Je veux être certain que quelqu’un prendra soin de moi.»

Touché par ce message, le petit-fils de Roman, Brandon Gross, a décidé de faire un documentaire sur sa vie.

«Que vous soyez queer ou pas, l’histoire de Roman viendra forcément vous chercher», croit le YouTubeurDavey Wavey.

«Dans un temps où le monde semble de plus en plus divisé, il est bon de se rappeler que nous comme tous humain.»