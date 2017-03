Un nouveau centre de détention à 91 millions $ à Sept-Îles

Le nouveau centre de détention de Sept-Îles a été officiellement inauguré jeudi après-midi, un projet de 91 millions de dollars qui se concrétise après plus de 25 ans d'attente.

La prison est toutefois livrée avec 1 an de retard sur l’échéancier de base.

À écouter: Centre de détention à 90 M$: «C’est une aberration»

Il y a un monde de différences entre ce nouveau centre et l’ancien, qui est situé dans le sous-sol du palais de justice de Sept-Îles. La nouvelle prison provinciale comporte 3 pavillons d’hébergement, et une capacité d’accueil deux fois plus élevée que l’ancien centre. Le nombre de détenus passe ainsi de 27 à 55. 16 places sont également disponibles en dortoirs pour les détenus qui purgent des peines discontinues.

Une cafétéria a été aménagée, alors que c’était un service de traiteur qui était utilisé dans l’ancien édifice. Une section réservée aux femmes, une salle de cours, un gymnase et une bibliothèque complètent le tableau.

Selon le ministère, 65 agents correctionnels y travailleront. 30 nouveaux postes sont d’ailleurs créés.

Pendant la construction, plusieurs inquiétudes avaient été soulevées quant à la proximité du centre avec trois bases d’hélicoptères, la plus proche étant située à environ 750 mètres. Le ministre Martin Coiteux s’est fait rassurant sur la question : «On a déjà commencé à faire une classification des détenus selon les cours où ils peuvent aller, en fonction des risques qu’ils représentent. Il y aura deux cours grillagées, qui vont servir justement pour sécuriser les lieux. Ne vous inquiétez pas ! Même s’il y a des hélicoptères pas très loin, la sécurité ici va être très bien assurée.»

Une période de transition est en cours. Les premiers détenus seront accueillis au printemps.