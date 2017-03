Un pédophile condamné à sept ans de prison

Coupable de plusieurs chefs d’accusation à caractère sexuel, Sylvain Daneault a été condamné à sept ans de prison au palais de justice de Drummondville vendredi.

L’homme avait plaidé coupable en octobre dernier à des accusations d’exhibitionnisme, d’incitation à des contacts sexuels, d’actions indécentes et d’attouchements.

Les actes ont été commis entre le milieu des années 1980 et 2013 sur cinq victimes qui étaient mineures au moment des faits.

«Ça ne changera rien qu’il fasse cinq ou 10 ans. Ce qui est fait est fait», a réagi une de ses victimes, Caroline Leble, à l’issue de l’audience.

Une autre victime a dénoncé le fait que Sylvain Daneault n’est pas exprimé de regrets.

«Qu’il n’ait pas de regrets, rien... Comment peut-on faire ça à un enfant», s’est interrogée Andrée-Ann Lavoie.

Pierre-Guy Lavoie veut lui pousser les gens à agir comme lui et à dénoncer de tels agissements.

«Quand on est victime, dénoncer ça peut paraître difficile, mais on a beaucoup d’aide. C’est un long processus, mais on en sort gagnant par la suite», a-t-il dit.