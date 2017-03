Un prix pour les avions CSeries de Bombardier

Les avions CSeries de Bombardier viennent de recevoir une belle reconnaissance avec le prix Civil Aviation Laureate de la revue spécialisée «Aviation Week».

Le modèle du constructeur québécois a été primé jeudi soir à Washington dans le cadre de la cérémonie de remise de ces prestigieux prix récompensant des réalisations extraordinaires de la part d’individus et d’équipes dans les domaines de l’aviation, de l’aérospatiale et de la défense.

«Les avions CSeries de Bombardier sont les seuls avions de ligne à fuselage étroit de conception entièrement nouvelle à entrer en service depuis plus de 20 ans, a indiqué Joseph C. Anselmo, rédacteur en chef du magazine. En les choisissant à titre de lauréats de l’aviation civile, nos rédacteurs ont noté que l’intégration de technologies à la fine pointe dans ces appareils hausse la barre pour les avions de type monocouloir.»

Québec et Ottawa ont salué vendredi cette reconnaissance. Le premier ministre Philippe Couillarda a souligné que «la CSeries est une gamme d'avions conçue pour l'économie du 21e siècle».

«Dans un contexte économique mondial très compétitif, cette reconnaissance internationale est une démonstration supplémentaire de la créativité et de l'ingéniosité québécoises», a-t-il indiqué.

De son côté, le ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains, a rappelé que «Bombardier est une entreprise à la fine pointe de la technologie et un maillon clé du secteur canadien de l'aéronautique».

Estimant que l’entreprise est «l'investisseur le plus important du secteur privé en recherche-développement au Canada depuis 2012», M. Bains a salué ce prix «important qui reconnaît les travaux d'envergure effectués pour mettre au point la gamme d'avions CSeries. Il témoigne de l'impact que la CSeries a déjà dans l'industrie mondiale de l'aviation».

Pour sa part, Bombardier est d’avis que les avions CSeries continueront de surpasser les attentes à la fois des clients et des passagers, a mentionné Rob Dewar, vice-président, Programme d’avions CSeries pour Bombardier Avions commerciaux.

«Les avions CSeries sont un accomplissement qui se réalise qu’une seule fois par génération, a-t-il lancé. Leur succès est un témoignage du travail acharné d’une équipe d’aviation de premier rang. Grâce à sa créativité et à son dévouement, l’équipe de Bombardier a conçu les avions CSeries, du nez à la queue, et a développé l’un des avions les plus respectueux de l’environnement, les plus efficients et les plus centrés sur les passagers que l’industrie a vu depuis des décennies.»