Une application pour interdire le cellulaire au volant

Après que sa femme ait été blessée dans un accident de voiture, un père de famille veut que la SAAQ oblige les conducteurs coupables d'avoir texté au volant à désactiver leur téléphone sur la route, à l'aide d'une application qu’il a lui-même inventée.

«Si la peine n'est pas considérable et si les points d'inaptitudes n'ont pas assez d'impact, le comportement ne changera pas», estime Marc-André Maisonneuve. Sa femme a été frappée par un automobiliste qui utilisait son cellulaire au volant, en 2011.

«Ça a été comme une sonnette d'alarme», a-t-il raconté lors de la consultation publique sur la sécurité routière, en début de semaine, avant de soumettre son idée.

Un peu comme les antidémarreurs éthylométriques imposés aux coupables d’alcool au volant, il souhaite que la SAAQ oblige les conducteurs ayant reçu une infraction pour textos au volant à télécharger son application.

Pas de distractions

Brevetée il y a un peu moins d'un an, cette application permet de désactiver les notifications et messages texto dès que le téléphone détecte un mouvement de 30 km/h et plus.

Concrètement, si l’automobiliste reçoit un texto, il ne le verra pas apparaître, mais son expéditeur recevra un message le prévenant que la personne est au volant.

«Plus ça va aller, plus les gens vont utiliser leur messagerie texte. C'est rapide, un petit "J'arrive" à une intersection on a le temps. Malheureusement c'est une distraction complète», a ajouté M. Maisonneuve.

Soulignons que Bélair direct a développé une application semblable en 2014 sans toutefois la faire breveter.

Pas assez de contraintes

Selon M. Maisonneuve, les gens coupables d’avoir texté au volant devraient se voir imposer des contraintes plus strictes comme on le fait à ceux qui ont été reconnus coupables d'alcool au volant.

«Quand on compare les textos avec l'alcool, on a environ quatre fois plus de sanctionnés, mais on n'a pas autant de mainmise sur ces personnes-là», a souligné M. Maisonneuve, faisant référence à l'article paru dans le Journal de Montréal le 18 février dernier sur les victimes des textos au volant.

Le coroner Yvon Garneau y indiquait d'ailleurs que «conduire avec un téléphone dans les mains, c’est comme tenir une grenade».

Même si sa femme se porte bien aujourd’hui, le fléau est loin d’être réglé, selon M. Maisonneuve. «L'an dernier, j'ai vu une jeune fille en mobylette en train de texter au volant, a-t-il ajouté. J'ai réalisé que mes deux jeunes garçons, un jour, ils vont peut-être avoir une mobylette et un cellulaire. Ce n'est pas un comportement qu'on peut accepter», poursuit le père de famille qui ne souhaite pas revivre un drame.

Avec la collaboration de Valérie Gonthier