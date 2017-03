Cathy Gauthier lance le DVD de «Pas trop catholique»

Quelques mois après avoir volontairement tiré un trait sur la tournée du spectacle «Pas trop catholique» afin de se reposer un peu et de réaliser son souhait d’avoir un premier enfant, l’humoriste Cathy Gauthier lance le DVD de ce troisième one woman show.

Cathy, quel souvenir gardes-tu de ta dernière tournée?

J’en garde un excellent souvenir, même si j’ai décidé d’y mettre un terme avant le temps. J’ai porté ce spectacle en moi pendant deux ans, et j’en suis très fière. C’est mon spectacle le plus introspectif et le plus intime. Je trouve ça le fun d’en faire un DVD: c’est un beau souvenir et ça va permettre aux gens qui n’ont pas pu le voir de le découvrir dans le confort de leur salon.

La décision de cesser la tournée a-t-elle été difficile à prendre?

C’est sûr que ça n’a pas été facile. Ce genre de décision, ça vient avec des risques, des pertes financières... En même temps, j’étais au bout de ma corde; j’avais brûlé la chandelle par les deux bouts. Je devais arrêter et me reposer. Depuis le début de ma carrière, j’ai cumulé deux tournées entières, les tournages de la série «Roxie» et beaucoup d’autres projets. Il fallait vraiment que je prenne un temps d’arrêt.

Tu as aussi pris cette décision afin de te concentrer sur ton projet d’avoir un enfant...

Oui, j’aimerais vraiment avoir un enfant prochainement, mais je sais que ça n’arrive pas en criant ciseau. Nous essayons très fort, mon conjoint et moi; c’est vraiment notre souhait le plus cher. Je tente d’être zen et de mettre toutes les chances de mon côté. En même temps, mon chum a déjà une fille de 10 ans qui se prénomme Léa. Ensemble, nous formons une belle petite famille! Mais c’est certain qu’un beau bébé nous comblerait de bonheur.

Tu as longtemps affirmé que tu ne voulais pas avoir d’enfant. Qu’est-ce qui t’a fait changer d’idée?

Ma rencontre avec François, l’homme de ma vie, est venue changer bien des choses. Je me vois bien avoir un enfant avec lui.

Tu as pris une pause depuis quelques mois. Comment meubles-tu ton temps?

Je me repose, je prends soin de moi et je profite de la vie. J’arrive tout juste d’un magnifique voyage à Hawaii. Sinon, je me suis mise à la boxe, et je dois dire que j’adore ça! Ça me garde en forme et ça fait sortir le méchant. Je m’entraîne chez Ali & les Princes de la Rue. Il s’agit d’un refuge sportif dont l’objectif est de venir en aide aux jeunes en difficulté en développant la maîtrise et l’estime de soi à travers l’enseignement des arts martiaux, et ainsi contrer la violence chez les jeunes. C’est une cause qui me tient très à coeur.

Le DVD «Pas trop catholique» est en vente en magasins.