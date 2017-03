«David sera le papa parfait» - Isabelle Desjardins

Enceinte de cinq mois, Isabelle Desjardins resplendit. Moins présente au-devant de la scène, c’est dans l’intimité que l’animatrice de 32 ans et conjointe du hockeyeur David Desharnais vit un grand bonheur: celui de fonder une famille avec l’homme de sa vie.

D’abord, félicitations, Isabelle, pour votre grossesse! Comment allez-vous?

Ça va super bien! Je suis enceinte de cinq mois et ma santé n’a jamais été aussi bonne. Après mon voyage en Afrique, j’ai éprouvé des petits problèmes de santé, mais tout s’est replacé. Je sais que cette période n’est pas rose pour toutes les femmes, mais dans mon cas, c’est l’idéal!

Vous fonderez donc bientôt une famille avec le joueur de hockey, avec qui vous êtes en couple depuis deux ans. Comment vous êtes-vous connus?

Nous nous sommes rencontrés grâce à des amis communs au Festival d’été de Québec. Dès le premier regard, nous avons su que nous étions dans le trouble et qu’il se passait quelque chose entre nous! Mais comme j’étais en couple, c’était impossible d’être ensemble. Je suis très fidèle, je n’ai joué dans le dos de personne, mais j’avais toujours envie de le texter ou de lui parler. J’ai donc clos mon histoire amoureuse de mon côté, puis je l’ai appelé pour voir s’il était toujours intéressé. Heureusement, c’était le cas.

Qu’est-ce qui vous a fait flancher pour lui?

Sa douceur. David est un homme très terre à terre, pas vedette pour deux sous. Avec lui, c’est facile d’avoir du plaisir dans la vie de tous les jours. Un feu de camp et un sac de croustilles le comblent comme un roi. En plus, nous sommes à la même étape de nos vies. Nous avons voyagé plus jeunes, nous avons fait le party, nous avons eu le temps de penser juste à nous. Il est temps de passer à une autre étape ensemble.

Comment votre conjoint a-t-il réagi lorsque vous lui avez annoncé votre grossesse?

J’ai dû garder le secret 14 heures après avoir su que ça y était! Cette journée-là, j’étais de retour de Québec et je devais aller rencontrer des enfants malades pour la Fondation des Canadiens. David, lui, avait un match, et sa famille couchait à la maison. Je ne voulais pas le lui annoncer juste avant qu’il aille sur la glace ou le dire à sa famille avant qu’il ne le sache. Je crois qu’il était 2 h du matin quand nous nous sommes finalement retrouvés seuls. Quand je lui ai dit, il a eu le plus beau sourire du monde. Nous en avons vécu des moments merveilleux, mais ce sourire-là était unique!

Ce bébé est donc attendu depuis un moment!

Absolument! Dès que nous nous sommes rencontrés, David et moi avons parlé de fonder une famille. Nous savions déjà que nous étions faits l’un pour l’autre. Avant lui, j’ai été longtemps en couple. J’étais bien, mais je n’ai jamais eu ce désir d’avoir un enfant. Avec David, c’est différent. Avec ses valeurs familiales et sa douceur, je sais qu’il sera le papa parfait.

Et pourquoi sera-t-il le meilleur des papas?

Parce que c’est un gars très fiable. David n’oublie pas ses rendez-vous et il fait les choses tout de suite, il ne les remet pas à demain. Il est super responsable.

Connaissez-vous le sexe du bébé?

Nous avons décidé de garder la surprise. Avant d’être enceinte, je ne pensais pas être capable d’autant de sagesse, moi qui suis si curieuse! Mais, en discutant avec David, je me suis rendu compte que ce serait un plaisir de plus d’avoir cette surprise.

Isabelle, vous êtes une passionnée de plein air. Votre conjoint partage-t-il votre amour de la nature?

David aime la nature, mais ne la connaissait pas aussi bien qu’il le croyait avant d’être avec moi. Je l’emmène pêcher, faire du kayak et de la randonnée. Nous faisons aussi un peu d’escalade, mais modérément, parce qu’il doit faire attention à ne pas se blesser.

Les arénas sont situés dans de grandes villes, comment arrivez-vous à communier avec la nature?

Nous avons une maison de campagne à Québec avec un grand terrain et de beaux arbres. Ainsi, quoi qu’il advienne et où qu’on soit dans le monde, notre enfant reviendra passer ses étés à la campagne avec ses cousins et cousines. Je pense qu’avoir accès à la nature est un plus dans l’enfance.

Le fait qu’il soit souvent sur la route, cela vous embête-t-il?

Non, je ne suis pas ennuyeuse. Je suis une hyperactive qui trouve toujours de quoi s’occuper. C’est certain que si nous devions déménager dans une autre ville pour sa carrière, il me faudrait un peu de temps pour me trouver un réseau, mais je ferais du bénévolat ou autre chose.

Pensez-vous vous marier?

Pas pour le moment. À mon avis, avoir un enfant soude davantage deux personnes qu’une bague et une cérémonie.

Isabelle, vous n’êtes plus à la barre d’«Aventure grandeur Nature» et la radio rock pour laquelle vous travailliez à Québec a changé son orientation musicale. Comment envisagez-vous votre avenir professionnel?

Si nous avons à partir, je vais mettre ma carrière sur la glace un temps et m’occuper de ma famille à temps plein. Ce qui est en soi un énorme travail.

Est-ce que ça vous effraie de quitter les ondes un temps?

Pas du tout! Il y a quelques années, j’ai pris une pause de trois ans pour devenir agente de la faune. Alors que j’étais dans le bois, un producteur m’a trouvée et ramenée devant l’écran. Je n’ai plus cette peur de perdre ma place.

Pourquoi cette pause?

J’étais vidée. Je n’avais plus de plaisir à faire mon métier et n’y apprenais plus rien. Je traversais sûrement une dépression. Cette année-là, mes parents ont acheté une pourvoirie, et je me suis aperçue que je ne connaissais rien de cette forêt qui m’entourait. J’ai donc choisi de laisser tomber la télévision pour en apprendre davantage sur la nature en devenant agente de la faune.

Et vous avez eu la piqûre!

J’ai fait durant mes études des choses incroyables qui m’ont redonné confiance, qui m’ont rallumée. Puis la vie s’est chargée de mêler mes deux passions: le plein air et la télévision. Je crois que mon étoile brillera encore lorsque je voudrai retourner devant les caméras.

Depuis deux ans, Isabelle promeut les oeuvres de Bijoux Créations Milie, fondée par la jeune entrepreneure Émilie Laferrière. L’été dernier, Isabelle a même conçu avec la designer la collection Boréale, qui s’inspire de sa passion pour la nature. Pour en savoir plus: creationsmilie.com