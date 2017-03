Émilie Bierre: quand les beaux rôles s’enchaînent...

Mine de rien, à 12 ans - elle en aura 13 en mai -, Émilie Bierre a fait du chemin et a surmonté des obstacles pour accomplir ses rêves. En plus d’avoir participé aux trois saisons des «Beaux malaises» et de tenir un rôle nettement plus dramatique dans «L’Échappée», elle a tourné dans de nombreuses autres séries.

Explorer différents personnages lui donne envie d’ouvrir ses horizons et d’envisager une carrière internationale...

Émilie, ça fait des années que tu travailles dans un monde d’adultes, avec des horaires et des attentes d’adultes. Crois-tu avoir acquis une maturité que d’autres n’ont pas encore à ton âge?

Peut-être... Je fais quand même ce métier-là depuis que j’ai sept ans. Alors, oui, je pense que ç’a eu un effet sur ma maturité. Je suis entourée de personnes qui sont dans le métier depuis longtemps. Si je pense juste à «L’Échappée», on est une méchante gang.

Et ne serait-ce qu’Anick Lemay... On se parle tous comme si on était des amis. C’est vraiment agréable.

Te sens-tu plus vieille que tes 12 ans?

Je ne veux pas penser à ça. Je veux profiter de mes années et juste être une fille de 12 ans! Par contre, quand je suis sur un plateau, je deviens très sérieuse et je crois être assez professionnelle.

Est-ce que le fait d’être connue complique tes amitiés?

Il faut que je fasse attention pour ne pas susciter de jalousie. Je suis un peu méfiante sur ce plan-là. Mais j’ai de vraies bonnes amies et je sais qu’elles seront toujours là pour moi. Elles m’aiment pour ce que je suis et non pas pour ce que je fais. En fait, je ne parle pas vraiment de mon travail quand je suis à l’école.

En 2014, tu es devenue porte-parole de la Fondation Jasmin Roy parce que tu subissais de l’intimidation à l’école. Tu as même changé d’établissement scolaire. Comment vont les choses maintenant?

En effet, j’ai changé d’école en cinquième année. Il y avait de la jalousie par rapport à ce que je faisais: j’ai été la cible d’insultes et d’humiliations... et c’était aussi physique que verbal. Puis j’ai changé d’école, et ç’a bien été. Très bien même... Et je savais que j’avais de vrais amis à l’extérieur de l’école, peu importe ce qui arriverait.

Contrairement à ton rôle dans «Les beaux Malaises», celui dans «L’Échappée» est plus complexe. As-tu trouvé ça difficile de te préparer pour ce personnage?

Pas vraiment. J’avais déjà fait du drame avant «Les beaux malaises». Aussi, le personnage de M sujet très lourd, très intense, mais c’est vraiment loin de moi. Et l’équipe a tout fait pour me mettre à l’aise lors du tournage des scènes plus difficiles, comme celle du viol. Je pouvais tout arrêter n’importe quand. Mais ça s’est bien passé... Et il faut savoir se détacher d’un rôle comme celui-là quand le tournage est fini. Quand j’ai commencé à faire «Les beaux malaises», je me souviens que ma mère m’avait dit: «Ne ramène pas Florence à la maison!» C’est la même chose pour Zoé.

As-tu tout de même certains points communs avec Florence et Zoé?

Pour ce qui est de Florence, je suis aussi un peu du genre à dire ce que je pense sans retenue. Pour Zoé, je dirais que, comme elle, j’ai une grande sensibilité.

Tu as une soeur cadette, Juliette.Est-ce qu’elle veut suivre tes traces?

Elle joue un peu, mais c’est plus pour le plaisir. Elle est plutôt sportive. C’est une boule d’énergie.De plus en plus, les gens te reconnaissent dans la rue.

Comment vis-tu avec la célébrité?

C’est très drôle. Souvent, les gens me disent: «C’est toi la fille dans «Les beaux malaises»!» Ça me fait plaisir de leur parler et de répondre à leurs questions.

Tes parents doivent avoir un rôle essentiel pour te permettre de conjuguer ta vie personnelle, ta vie scolaire et ta vie professionnelle...

Mes parents sont effectivement très importants. Ma mère surtout. Pas que mon père ne soit pas important (rires), mais c’est elle qui m’accompagne partout, par exemple aux auditions. Elle fait ça pour moi, et je trouve ça vraiment gentil. Nous avons une très bonne relation; je leur dis tout. Ils me font confiance, et c’est réciproque. Nous avons établi un super beau lien. D’autant plus que c’est à cause de moi qu’ils font tout ça, c’est moi qui ai voulu faire ce métier. Je sais qu’ils seront toujours là pour me soutenir.

Est-ce que tu as des plans pour l’avenir? Souhaites-tu continuer dans ce métier?

Je veux continuer mon travail de comédienne, et je le sais depuis que je suis très jeune. Peut-être qu’un jour je deviendrai réalisatrice aussi, mais le métier d’actrice, c’est vraiment ce qui me passionne.

Quels sont tes projets en tant que comédienne?

En ce moment, mon but est de devenir parfaitement bilingue pour éventuellement tenter ma chance sur le marché américain, quoique je trouve qu’il est important de rester connecté avec le Québec. Je veux reste ici, mais je veux aussi aller m’essayer là-bas.

Je suis des cours d’anglais enrichi à l’école et j’ai aussi une professeure privée. Mes deux profs n’ont pas d’accent et, comme j’ai une bonne oreille, je fais des progrès.

As-tu des passe-temps?

Oui, je fais de la danse et je chante aussi un peu. Je joue également du ukulélé.

Voyez Émilie Bierre dans «L’Échappée», les lundis à 20 h à TVA.