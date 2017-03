Fermont entièrement privée de courant

La ville de Fermont, sur la Côte-Nord, est entièrement privée d’électricité depuis cet avant-midi alors que la température ressentie frôle les -35°C.

Selon le site Internet d’Hydro-Québec, la panne qui perdure depuis 10h57 est attribuable à un «bris d’équipement» et affecte 1637 des 1644 clients de cette ville au nord de Sept-Îles.

«Toute la ville est plongée dans le noir. On a quelques commerces ou bâtisses qui ont des génératrices, mais globalement, personne n’a d’électricité en ce moment. Le gros problème, évidemment, c’est le froid. Une petite partie de la population a des poêles au bois, mais la majorité n’en a plus et à cette température on perd, grosso modo, un degré à l’heure dans les maisons, donc ça devient vite froid», a expliqué à TVA Nouvelles un citoyen de Fermont, Ludovic Alarie.

«C’est un peu inquiétant. On est habitués, par contre ça fait longtemps que ça dure. Dans la dernière année, il n’y a presque pas eu de pannes électriques, mais les années précédentes on en avait pratiquement une par mois», ajoute M. Alarie.

À 16h, Hydro-Québec prévoyait un rétablissement du service vers 19h et indiquait toujours qu’une équipe était «en route». La société d'État a par ailleurs confirmé la rumeur voulant qu'un seul de ses travailleurs se trouvait à Fermont au moment de la panne.

«Il faut faire venir quelqu’un de Sept-Îles ou de Baie-Comeau éventuellement, mais dans ce cas-ci, il y avait des équipes de monteurs à Sept-Îles. La personne à Fermont peut patrouiller, identifier le secteur, préparer le terrain», a indiqué la porte-parole d'Hydro-Québec, Sandra Chiasson, qui a évoqué un possible «problème avec un isolateur sur la ligne» à l'origine de la panne.