Il gagne un concours en calant une bouteille de Tequila, mais il meurt

Un jeune homme de 23 ans est mort après avoir bu une bouteille de tequila lors d'une fête dans un club de la République dominicaine. Il a gagné 630$, mais ça lui a finalement coûté la vie.

Celui qui a été identifié comme Kelvin Rafael Mejia a été filmé par une autre personne qui se trouvait dans le club, rapporte le New York Post. Sur les images, on le voit d'abord boire l'alcool directement dans la bouteille. Quelques secondes plus tard, il peut à peine tenir sur ses pieds.

Quelques instants plus tard, il s'est effondré et n'a jamais repris connaissance. Il a été transporté dans une clinique où il a succombé.

Selon les informations du El Universal, il semble que des gens auraient proposé de l'argent à Kelvin pour voir combien de tequila il pouvait avaler.

L'administration du bar Vacca Lounge dit n'avoir pas été impliquée dans cet incident. «Les seuls concours que nous faisons sont des concours de danse ou de costume et le prix est une bouteille de champagne», a-t-on expliqué dans un communiqué.

Selon un média local cité par le NY Post, Kelvin était un régulier du bar et venait tout juste d'être papa.