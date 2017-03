La prison pour une prof qui a abusé de deux élèves

Une ex-professeure d'une école secondaire de Madison au Connecticut qui a eu des relations inappropriées avec deux de ses élèves passera trois ans derrière les barreaux.

Allison Marchese, une Canadienne de 39 ans et mère de deux enfants, a fait une fellation à un adolescent de 17 ans, rapporte WTNH, une chaîne affiliée à CNN.

Elle a également partagé des photos alors qu'elle ne portait que des sous-vêtements aux deux jeunes via son compte Instagram.

capture d'écran, WTNH

Les messages comprenaient des références à des actes sexuels, du langage coquin accompagné d'emojis de clin d'oeil.

L'enseignante demandait également aux jeunes de venir dans la classe. Elle verrouillait la porte et fermait les stores.

C'est à cet endroit que les rapprochements se faisaient. Un des jeunes a affirmé aux autorités qu'ils s'embrassaient et qu'elle «le touchait en bas», rapporte le Daily Mail.

Quand le jeune aurait voulu mettre fin à la relation, elle aurait refusé et l'aurait menacé. Elle lui aurait dit que son père avait des relations au sein de la mafia et qu'il ne pourrait plus jamais jouer au football.

Un des élèves a dit aux policiers qu'il lui avait demandé d'arrêter de lui écrire et qu'elle n'aurait pas cessé.

Dans un accord avec le procureur, Marchese a accepté de plaider coupable à deux chefs de séquestration, deux chefs de mise en danger de la vie d'autrui, un chef de menace et un chef de harcèlement.

Elle devra passer trois ans en prison, mais également être enregistrée sur le registre des délinquants sexuels du Connecticut pour les dix prochaines années.

