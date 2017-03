Les adieux de Wolverine

Hugh Jackman l’a bien dit, «Logan» est le dernier long métrage entièrement dédié à son personnage iconique de Wolverine. Dix-sept ans après sa première apparition à l’écran dans «X-Men» et neuf apparitions cinématographiques plus tard, incluant celle-ci, il est désormais temps pour lui de tirer sa révérence.

«Ce film est complètement différent des autres. Je ne voulais pas du tout qu’on ait l’impression qu’il s’agissait de la fin d’une saga, mais plutôt qu’on se retrouve dans un tout nouvel univers afin de porter un regard neuf sur le personnage», a indiqué Hugh Jackman en marge de la présentation de «Logan» aux médias.

«Ici, Logan est plus humain, d’où le titre. Il est malade, ses pouvoirs sont en train de disparaître, il est vulnérable. Il s’occupe également de Charles Xavier [NDLR: rôle repris par Patrick Stewart], figure paternelle vieillissante tout en le cachant. Il est stressé, il n’a pas d’argent et doit faire le chauffeur pour acheter les médicaments dont Charles a besoin. Il mène une vie on ne peut plus normale, sans rien d’exceptionnel. Par contre, il a touché le fond.»

«Logan» se déroule en 2029, dans un avenir d’où les mutants sont absents, aucune naissance n’a été rapportée en 20 ans. Or, un jour, une femme lui demande d’aider Laura (Dafne Keen), une fillette, à échapper à ses poursuivants.

L’amour...

«Scott Frank et James Mangold [NDLR: les deux scénaristes principaux, qui ont développé l’histoire] se sont attachés à créer un monde dans lequel la plus grande peur de Logan est l’amour. Mais il se retrouve soudainement avec une famille et des liens émotifs qu’il n’a pas choisis», de préciser l’acteur qui a accepté une baisse substantielle de salaire (il a été payé 20 millions $ pour «X-Men les origines: Wolverine», sorti en 2009) afin que le film soit classé «R» (c'est-à-dire réservé aux 17 ans et plus) aux États-Unis.

«Charles Xavier, le mentor de Logan et une figure paternelle, est atteint de démence. C’est Charles qui le connaît le mieux. Il sait exactement d’où vient Logan, ce qu’il a traversé et les démons qu’il combat. Dans ce film, la situation est inversée. Charles est vulnérable, malade, en colère, il se comporte comme un enfant, est souvent agressif. Et Logan s’occupe de lui nuit et jour, il lui est complètement dévoué», a décrit Hugh Jackman.

Laura, une fillette en cavale, poursuivie par Donald Pierce (Boyd Holbrook), lui est également imposée. «Elle a été créée artificiellement, en laboratoire, à partir de l’ADN de Logan. Il n’a donc pas choisi d’avoir une fille. Mais il se retrouve confronté à une histoire qui ressemble à la sienne et se voit donc obligé de la protéger. Par contre, c’est une tâche dont il ne veut absolument pas et qu’il repousse le plus longtemps possible. Cette relation père/fille est très forte.»

«Cela fait 17 ans que je tiens ce rôle. J’espère que les fans vont apprécier «Logan» et j’espère que ce film va être celui qu’ils attendaient et dont ils rêvaient», a-t-il conclu.

Reverra-t-on Hugh Jackman en Wolverine?

Si «Logan» est bel et bien le tout dernier film exclusivement consacré au mutant aux griffes d’adamantium, l’acteur de 48 ans nommé aux Oscars n’a pas totalement fermé la porte à une autre apparition...

Lors d’une interview au «New York Times», Hugh Jackman a réaffirmé son souhait de passer à autre chose, tout en admettant que Wolverine a été le rôle qui lui a permis d’avoir la carrière internationale qu’il connaît désormais. Interrogé sur la solidité de sa décision, il a indiqué que, pour l’instant, il ne se voyait pas au générique d’un autre film de la saga des «X-Men».

«Quand j’ai eu le script [de «Logan»], oui, j’étais sûr. Quand j’ai tourné le film, oui, j’étais tout aussi sûr, tout comme je le suis aujourd’hui, assis devant vous. Mais Dieu seul sait comment je me sentirais dans trois ans. Mais aujourd’hui, oui, [j’en suis certain].»

Et alors que Hugh Jackman avait émis un intérêt à explorer la relation entre Deadpool (incarné avec succès par Ryan Reynolds dans le long métrage éponyme, sorti l’an dernier) il y a quelques mois, il a tenu à préciser qu’on ne le verrait pas dans la suite. «C’est fini. C’est probablement un très mauvais timing parce que j’adore Ryan Reynolds et j’adore Deadpool, mais je savais très bien, en tournant «Logan», que j’en avais fini avec Wolverine.»

Par contre, Patrick Stewart n’a exprimé aucune envie de cesser d’incarner le Professeur X... reste à savoir si Bryan Singer, réalisateur du prochain «X-Men» qui sera tourné à Montréal, l’entendra!

James Mangold s’est inspiré des westerns

Le réalisateur James Mangold, qui a également cosigné le scénario de «Logan», a déjà eu l’occasion de travailler avec Hugh Jackman, les deux hommes s’étant connus pour «Kate et Léopold» (2001) et retrouvé pour «Le Wolverine» (2013).

Ils avaient donc tous deux la même vision de Logan, un homme désormais malade, fragile et qui doit faire la paix avec les sentiments qu’il éprouve.

«Le premier côté de Logan est celui d’un homme qui a peur de l’amour sous toutes ses formes. Mais le public verra aussi son autre côté, celui d’un homme d’action, brutal», a souligné le cinéaste.

«Les séquences d’action et de combat sont brutales, sanglantes et intenses. Nous avons pu les faire ainsi grâce au classement du film [NDLR: interdit aux moins de 17 ans] et ensuite parce que c’était notre objectif de présenter un long métrage plus sombre, plus dur et plus réaliste.»

«Je me suis inspiré des westerns. Le visuel de «Logan», le fait qu’il s’agisse d’un road-trip qui suit les personnages de la frontière mexicaine à la canadienne et d’un cheminement des personnages font que le western s’est imposé comme le canevas idéal.»

Délaissant les effets spéciaux à grand déploiement pour se concentrer sur du combat à mains nues, James Mangold n’a pas voulu, tout comme Hugh Jackman, sombrer dans l’hommage dithyrambique ou le larmoyant.

«J’espère que le public pourra sentir tout le poids que Logan porte sur ses épaules. C’est un personnage unique dans le monde des super héros. Son humilité, sa réticence, sa rage, sa tendresse, etc. Tout cela est unique», a-t-il conclu.

«Logan» est à l’affiche dans tous les cinémas de la province depuis le 3 mars.