Les forces irakiennes progressent à Mossoul

La progression des forces de sécurité irakiennes se déroule comme prévu dans leur offensive pour reprendre au groupe État islamique la totalité de la ville de Mossoul, a indiqué samedi à l'AFP un général américain.

«Nous sommes sur un (bon) calendrier et nous sommes assez confiants sur le fait que les Irakiens apprennent chaque jour, et nous sommes assez confiants sur le fait qu'ils vont continuer à bien avancer», a relevé le général de brigade Rick Uribe, l'un des responsables des opérations au sol au sein de la coalition internationale contre les jihadistes, dans un entretien par téléphone depuis Bagdad.

La coalition prête assistance aux troupes locales en leur fournissant une formation et un soutien aérien pendant qu'elles luttent au sol contre les combattants de l'EI. Certaines des batailles les plus violentes se sont déroulées à Mossoul, deuxième ville d'Irak.

Les forces irakiennes ont lancé le 19 février une opération sur sa partie ouest dans le but de reprendre aux jihadistes leur plus grand bastion dans ce pays, dans le cadre d'une vaste offensive lancée le 17 octobre.

«Ne vous y trompez pas: plus nous nous rapprochons du centre de la ville, plus ça devient difficile à cause du terrain sur lequel les forces irakiennes s'apprêtent à pénétrer», a relevé M. Uribe.

Les vieux quartiers de la ville sont un entrelacs de ruelles étroites au milieu de bâtiments serrés, ce qui va compliquer les combats.

Le général américain Stephen Townsend, chef militaire de la coalition contre l'EI, a précisé cette semaine qu'environ 2000 jihadistes se trouvaient toujours dans et autour de la partie ouest de Mossoul.

La coalition et les forces locales visent également les jihadistes cherchant à fuir la ville, pour beaucoup en direction de l'ouest vers Tal Afar.

Selon le général Uribe, le groupe jihadiste a toujours le contrôle de cette ville proche de la frontière syrienne grâce à un «nombre important» de combattants «qui sont encore en mesure de défendre cette ville».