«Papa ou maman 2»: C’est reparti pour un tour!

Laurent Lafitte et Marina Foïs redeviennent ce couple qui s’entredéchire malgré leur amour.

Quand on les a quittés à la fin de «Papa ou maman», Florence (Marina Foïs) et Vincent (Laurent Lafitte) Leroy venaient de réaliser qu’ils s’aimaient après une bataille épique pour ne pas obtenir la garde de leurs trois enfants pendant leur procédure de divorce.

On les retrouve deux ans plus tard, les scénaristes Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte ayant imaginé les Leroy vivant d’une manière peu conventionnelle. Après avoir eu un quatrième enfant -le bébé est né des retrouvailles de la fin du premier volet -, les Leroy ont malgré tout divorcé.

Soucieux de préserver l’unité familiale, ils habitent désormais dans des maisons identiques, situées l’une en face de l’autre. Cette espèce de vie commune séparée chaotique est censée bénéficier aux enfants, autant aux deux adolescents, Mathias (Alexandre Desrousseaux) et Emma (Anna Lemarchand) qu’au préado Julien (Achille Potier).Vincent a retrouvé l’amour avec Bénédicte (Sara Giraudeau), qui habite avec lui. Tout se déroule pour le mieux dans le meilleur des mondes, Vincent et Florence recevant leurs amis ensemble, l’ex-madame Leroy n’étant visiblement pas jalouse de la nouvelle flamme du père de ses enfants.

Ce bel équilibre est rompu lorsque la relation de Florence avec Édouard (Jonathan Cohen) est connue des membres de la famille.Instantanément, Vincent en prend ombrage et devient d’une jalousie qui remet le feu aux poudres, Florence n’étant pas du genre à ne pas réagir à la provocation. La situation devient encore plus folle lorsque les trois aînés se mettent en tête que leurs parents s’aiment encore malgré les apparences et que leur mission est donc de les aider à se remettre ensemble.

Alors que le premier volet se démarquait par l’originalité du sujet et son absence totale de «politiquement correct» - quel parent ne veut pas de la garde de ses enfants?

Quel parent va tout faire pour que ses enfants n’aient pas envie d’habiter avec lui? -, ce «Papa ou maman 2» également réalisé par Martin Bourboulon use de ressorts comiques plus habituels. Les couples qui s’entredéchirent ne sont pas une nouveauté, l’escalade de violence dans «La guerre des roses» (1989) avec Michael Douglas et Kathleen Turner par exemple, donnait lieu à des gags décapants. Ici, le sujet est traité de manière moins dramatique, l’acrimonie entre les Leroy n’étant que superficielle, puisqu’ils s’aiment encore. Les plaisanteries sont donc convenues, y compris une scène de ménage se voulant épique (moments où la mère de Florence est incarnée par Nicole Garcia) dans la seconde moitié.

Et même si l’équipe du long métrage de 98 minutes a le bon goût de ne pas étirer la sauce plus que de raison, le tout sent malgré tout un peu le réchauffé.

Note : 2,5 sur 5