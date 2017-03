Quatre Québécois arrêtés pour vol qualifié à Ottawa

Deux Lavallois et deux Montréalais ont été arrêtés par la police d’Ottawa pour être accusés de vol qualifié et de conspiration dans le but de commettre un crime, a rapporté le «Ottawa Citizen».

Deux suspects déguisés sont entrés dans un magasin de cellulaire, vendredi, à l’intersection du chemin Montréal et du boulevard Saint-Laurent d’Ottawa, l’un était armé d’un couteau et l’autre d’une bonbonne de poivre de cayenne.

Ils ont attaché et pulvérisé deux employés avant de s’emparer de plusieurs téléphones cellulaires avant de fuir les lieux du crime à bord d’un véhicule qui les attendait.

Des policiers ont rapidement repéré le véhicule et procédé à l’arrestation de cinq personnes. Deux autres individus ont été arrêtés après une courte enquête.

Les accusés sont Alden Koussou, 28 ans, et Cieam Kabir, 21 ans, tous deux de Laval, ainsi que les Montréalais Abdias Mongard, 34 ans, et Viergela Beaubrun, 35 ans, et les résidents d'Ottawa Kajal Patel, 22 ans, Iham Rahman, 27 ans et Niloy Faruq, 25 ans.