Ralph Goodale satisfait du travail des douaniers

Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Ralph Goodale, doit faire le point samedi sur la situation des réfugiés entrant illégalement au pays en provenance des États-Unis.

Le ministre Goodale et son collègue Jim Carr des Ressources naturelles sont attendus à Emerson, au Manitoba, «pour rencontrer et remercier les fonctionnaires, les travailleurs, les bénévoles et les organismes sur le terrain qui ont été confrontés à l’augmentation récente des passages frontaliers irréguliers», peut-on lire dans un avis aux médias.

Rappelons que le phénomène des réfugiés qui entrent illégalement au pays en provenance des États-Unis est monté en flèche depuis l’élection du président Donald Trump en raison de ses politiques controversées en matière d’immigration.

Samedi matin, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a annoncé depuis le début de 2017, 183 personnes ont été interceptées traversant la frontière, dont 40 entre le 28 février et le 3 mars.

Le syndicat représentant les employés des douanes canadiennes s’inquiète de la situation. Le président, Jean-Pierre Fortin, qui représente 10 200 syndiqués, dont 7000 agents de première ligne, estime que le fédéral doit hausser ses effectifs.

Ce dernier estime notamment qu’il faut rouvrir les quelque mille postes qui ont été abolis à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) sous le gouvernement conservateur en 2012. Il est également d’avis qu’une patrouille devrait être mise sur pied pour sillonner les routes qui séparent les postes de douanes et par lesquelles les demandeurs d’asile arrivent à se faufiler pour entrer au pays.

Pour sa part, le bureau du ministre Ralph Goodale estime que des ressources additionnelles ont été mises en place pour faire face à l’explosion des demandes.