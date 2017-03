Trudeau assistera à une comédie musicale canadienne sur Broadway

Le premier ministre canadien Justin Trudeau ira prochainement à New York pour assister à une comédie musicale célébrant la générosité des Canadiens dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001.

«J'ai hâte de montrer aux New Yorkais le Canada à son meilleur. Sophie (son épouse) et moi assisterons au spectacle #ComeFromAway le 15 mars», a annoncé M. Trudeau sur son compte Twitter samedi.

La comédie musicale «Come From Away» raconte comment la petite communauté de Gander dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador a accueilli, nourri et logé plus de 6000 passagers, dont les avions avaient été détournés vers cette province canadienne dans les heures qui ont suivi les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis.

«Come From Away», qui a déjà été présentée au Canada et dans plusieurs villes américaines, doit se produire prochainement sur Broadway.