Des activités à Montréal pour la semaine de relâche

Que ce soit pour respirer de l’air frais ou s’enfermer dans un cinéma, voici sept façons de profiter de la semaine de relâche.

Plonger dans le cirque

À la Tohu, les jeunes de 5 ans et plus sont invités à plonger dans l’univers du cirque, accompagnés par des instructeurs de l’École nationale de cirque qui les initieront au trapèze, à la jonglerie et à d’autres acrobaties. Une zone de jeu et des ateliers de bricolage seront également mis à disposition pour les tout-petits.

Jouer dans la ville

C’est la dernière semaine pour les joueurs de tout acabit pour participer aux différentes activités de Montréal joue, ce festival qui transforme la ville en véritable terrain de jeux de société, de jeux de rôle et de jeux vidéo jusqu’au 12 mars. Les 45 bibliothèques montréalaises sont mises à contribution pour accueillir les joueurs de tous âges et créer des rencontres, en plus d’une panoplie d’autres lieux.

S’oxygéner en forêt

L’Arboretum Morgan est un des secrets bien gardés de l’ouest de l’île. Située à Sainte-Anne-de-Bellevue, sur les terrains d’un campus de l’Université McGill, cette forêt abrite un réseau de sentiers de randonnée pédestre de 15 km, incluant des pistes de ski de fond. Un «sentier écologique» sur lequel ont été aménagées 11 stations permet aux marcheurs de découvrir l’écosystème de la forêt tout en se dégourdissant les jambes.

Manger à bas prix

Le volet «gastronomie» de Montréal en lumière renferme quelques propositions alléchantes, dont la formule «Paie ton âge», offerte aux jeunes de 16 ans et moins, qui consiste à facturer pour un plat principal le prix correspondant à l’âge du client. Une douzaine de restaurants montréalais offrent la formule aux familles qui veulent se payer un bon repas à un prix raisonnable. http://www.montrealenlumiere.com/paietonage.

S’enfermer au cinéma

Pour sa 20e édition, le Festival de films pour enfants de Montréal multiplie les lieux de diffusion de ses films, offrant une programmation riche et variée taillée sur mesure pour les jeunes spectateurs de 2 à 14 ans. De la Tohu au musée Pointe-à-Callière, en passant par les traditionnels Cinéma Beaubien et Cinémathèque québécoise, les apprentis-cinéphiles découvriront des œuvres de qualité, originales et diversifiées. Des ateliers de dessin sur pellicule (8 mars), de techniques d’effets spéciaux (9 mars) et d’animation image par image (10 mars) seront aussi organisés à la Cinémathèque.

Essayer les sports extrêmes

Ça va rouler, sauter et glisser au TAZ cette semaine, alors qu’une horde de jeunes planchistes et adeptes de BMX se partageront l’immense skatepark intérieur. Les parents sont invités à venir assister aux prouesses de leurs jeunes casse-cou et même de tester leurs propres aptitudes dans le cadre du cours Parent-Enfant. Le TAZ sera ouvert exceptionnellement à partir de 10h tous les jours de la semaine, et une case horaire réservée aux 13 ans et moins et aux familles sera offerte, de 10h à 13h, samedi et dimanche.

Patiner malgré le redoux

Avec le temps doux et la pluie des dernières semaines, les patinoires dans les différents parcs montréalais ont été mises à dure épreuve. Qu’à cela ne tienne, les patineurs peuvent tout de même s’élancer sur la patinoire réfrigérée du lac des Castors, sur le mont Royal. Pour ceux qui voudraient jouer au hockey sur une glace en excellente condition, à noter que les patinoires réfrigérées «Bleu-Blanc-Rouge» sont ouvertes tous les jours de la semaine. Pour connaitre celle qui se trouve la plus près de chez vous, visitez le site de la Ville de Montréal, sous l’onglet Conditions des sites hivernaux/patinoires.