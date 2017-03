En mission à Los Angeles pour attirer des producteurs à Montréal

Des représentants de la Ville de Montréal, du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ) et de l'industrie cinématographique montréalaise effectueront un périple à Los Angeles pour tenter d’attirer les producteurs hollywoodiens dans la métropole québécoise.

L'objectif de la mission de trois jours sera de positionner Montréal comme un centre de production majeur en Amérique du Nord et un guichet unique où les studios américains peuvent trouver tous les services dont ils ont besoin.

«Depuis quelques années, l'expertise montréalaise dans le domaine de la production cinématographique s'est considérablement raffinée, tant du côté des infrastructures de tournage que des technologies d'effets visuels et d'animation», a déclaré Manon Gauthier, responsable de la culture au comité exécutif de la Ville de Montréal.

«C'est donc un portrait global des ressources en production, incluant les incitatifs financiers, que nous allons présenter à l'industrie hollywoodienne. N'oublions pas qu'en 2015, les tournages internationaux au Québec ont représenté des retombées économiques de plus 310 millions $», a poursuivi Mme Gauthier qui fait partie de la délégation.

Les représentants québécois visiteront plusieurs grands studios hollywoodiens, dont Universal, Fox, Sony Pictures et Warner Bros. Ils feront également la promotion de l'expertise montréalaise en effets spéciaux et en animation

«Avec plus de 40 studios d'effets spéciaux et d'animation et un bassin de 3 000 spécialistes, Montréal s'est vraiment taillé une place de choix à l'international dans ce domaine», a indiqué Mme Gauthier.

«Notre but est de miser sur cette expertise pour promouvoir le talent montréalais et attirer encore plus de tournages chez nous. À cet effet, il est clair que l'Oscar du meilleur montage de son remporté la semaine dernière par Sylvain Bellemare pour le film «Arrival», de Denis Villeneuve, est une formidable carte de visite pour Montréal!» a-t-elle conclu.