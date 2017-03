L’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent s’inquiète de rumeurs voulant que le président américain Donald Trump réduise considérablement des fonds pour la protection de l’eau des Grands Lacs.

Selon l’organisation représentant 125 municipalités canadiennes et américaines des Grands Lacs et du Saint-Laurent, dont Montréal et Québec, la Maison-Blanche pourrait réduire de 97 % des budgets de 300 millions $ US touchant ces cinq lacs, qui seraient ainsi réduits à seulement 10 millions $ annuellement.

«Cela serait une tragédie pour le gouvernement américain de renier son engagement envers les Grands Lacs, une ressource qui est critique pour le bien-être économique et la qualité de vie dans la région», a affirmé vendredi par communiqué, le maire de Niagara Falls dans l’État de New York, Paul Dyster, qui est vice-président de l’Alliance.

«Des progrès énormes ont été atteints depuis cinq ans, qui seraient perdus avec ces coupes, et il reste tant de travail à faire», a-t-il ajouté.

Les programmes visés par l’administration Trump servent à combattre les algues bleues et les espèces envahissantes comme la moule zébrée ou la carpe asiatique, à nettoyer des sites pollués ainsi qu’à rétablir des habitats naturels.

L’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent a souligné que la protection de l’eau est à la fois appuyée par les républicains et les démocrates, et que n’est pas une question partisane aux États-Unis.

Aucune annonce n’a toutefois été faite par la Maison-Blanche qui a mentionné vouloir couper les budgets de l’Agence de protection de l’environnement (U.S. Environmental Protection Agency), notamment pour augmenter les dépenses militaires et réduire les impôts.

Le maire de Montréal, Denis Coderre, est l’actuel président de l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent.