Les coachs font le spectacle lors de la 4e ronde des auditions à l'aveugle

Éric Lapointe a dominé cette quatrième ronde des auditions à l’aveugle de «La Voix» , dimanche soir, à TVA, par son charisme, son authenticité et surtout son sens du spectacle.

Au cours de la soirée, il a multiplié les gestes d’éclat inusités de la part d’un coach pour tenter de séduire les candidats.

Anthony Monderie Larouche n’a pas hésité à aller au-devant des chaises des coachs pour tenter de les convaincre qu’il méritait sa place dans l’aventure. Chanteur du groupe Rusted, c'est la première fois qu’il était seul sur scène et il a offert une solide interprétation de «Highway Star» de Deep Purple. Alors que le candidat recueillait l’avis de David Laflèche pour l’aider à prendre une décision entre Éric et Isabelle, Lapointe s’est levé et est allé proposer quelques billets au directeur musical pour qu’il penche en sa faveur. Mais il n’aura pas eu besoin d’aller au bout de la transaction. Anthony a décidé de poursuivre dans l’équipe d’Éric.

Alors qu’Elyann Quessy chantait «You Oughta Know» d’Alanis Morissette, Éric est allé chercher une personne du public pour l’asseoir dans son fauteuil et la faire appuyer sur son bouton rouge, avant de dire : «C’est toujours le public qui a raison.» Le plus drôle est que la personne qu’il a choisie au hasard est une policière.

Après que Sébastien Roel se soit livré sur «A Song For You», malgré sa dyspraxie motrice, Éric a voulu l’impressionner en lui déclamant un poème. Les chances de Marc ont été réduites à néant et Sébastien fait désormais partie de l’équipe d’Éric.

Hanorah a eu la surprise de voir les quatre coachs se tourner sur sa version de «All I Do Was Cry» d'Etta James. Afin de la convaincre, Éric s'est vanté en disant qu'il cumulait les qualités des autres coachs. Finalement, Hanorah a choisi une équipe Lapointe, celle de Pierre.

Après la solide performance de Brandon Mignacca, les quatre coachs ont été séduits par le jeune chanteur de 22 ans. Voulant mettre en scène sa décision de coach, Éric a proposé au candidat de s'asseoir dans sa chaise retournée et d'appuyer sur le bouton quand il entendra le nom du coach qu'il souhaite avoir. Malheureusement pour Éric, Brandon s'est retourné pour Marc Dupré. Un beau moment et une belle humilité pour les coachs.

Candidats colorés

Cousine d’Éloi Painchaud, Audrey Emery a chanté une version personnelle de «La Javanaise» de Gainsbourg, en s’accompagnant au piano, qui a beaucoup intéressé Isabelle Boulay et Pierre Lapointe. «J’étais troublée par ta voix, qui est comme une énigme pour moi», a expliqué Isabelle avant qu’Audrey accepte de rejoindre son équipe.

Originaire d'Ontario, Willis Pride est un gars assez gêné dans la vie, mais quand il s'installe derrière son piano et qu'il se met à chanter, il se fait immédiatement séducteur. Isabelle et Pierre se sont retournés sur son interprétation de «Feel Like Makin'Love». Et, même si Isabelle est montée sur la tablette de sa chaise pour l'impressionner, il a choisi de continuer avec Pierre.

Isabelle s'est aussi retournée pour Alexandre Farina, qui a livré une étonnante performance de «C'est extra» de Léo Ferré.

Talents confirmés

Habitué à chanter toutes les semaines dans l'émission «En direct de l'univers», Éric Lussier a voulu montrer ce dont il était capable en solo en participant aux auditions à l'aveugle de «La Voix». Son interprétation de «Je sais ton nom» a fait retourner les quatre coachs. Il a longuement hésité entre Isabelle et Marc Dupré, avant de choisir ce dernier.

Choriste de Gregory Charles, Joelle Miller a une belle et grande voix qu'elle a su parfaitement exploiter sur la chanson «Aller plus haut».

Pour la dernière ronde des auditions à l'aveugle, dimanche prochain, il reste encore trois places dans l'équipe d'Isabelle Boulay et seulement deux dans les équipes de Marc, Éric et Pierre.