Opération préventive sur la rivière Beaurivage

Pour la troisième année consécutive, la Ville de Lévis mène une opération préventive pour fragiliser le couvert de glace de la rivière Beaurivage, à Saint-Etienne-de-Lauzon.

On souhaite éviter la formation d'un embâcle en vue des crues printanières.

«Ce qu'on fait aujourd'hui, ça s'inscrit dans notre phase préventive pour justement améliorer notre gestion de risques face à un potentiel d'inondation», a expliqué Sany Maltais, de la direction de la sécurité civile de la Ville de Lévis.

C'est ainsi que des dizaines d'ouvriers supervisés par les spécialistes de l'entreprise Hydro Météo ont pris d'assaut la rivière pour y forer manuellement près de 20 000 trous sur une distance de deux kilomètres.

«Le but à atteindre est d'éroder le couvert de glace naturellement en jouant avec les facteurs naturels, a dit l'hydrologue Chloé Alassimone. Nous visons les zones qui sont problématiques et qui pourraient provoquer des blocages.»

Une fois que le passage de l'eau aura suffisamment érodé la glace, celle-ci se détachera plus facilement lors des crues printanières attendues au cours des prochaines semaines.

«Ce couvert-là va être affaibli et va se dissoudre beaucoup plus facilement avec des morceaux beaucoup plus courts, ce qui nous permet donc d'éviter un amoncellement de morceaux dans les méandres, notamment», a ajouté Sany Maltais.

Cette opération fait partie d'une série de mesures que la Ville de Lévis a mise en place ces dernières années afin d'éviter l'évacuation de citoyens lors de la montée des eaux, comme cela s'était produit au printemps 2014.