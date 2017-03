Un chauffard surpris à rire dans sa voiture de luxe après un accident mortel

Après avoir embouti un véhicule avec sa voiture de luxe de marque Maserati, un homme du Michigan a été découvert en train de rire par les premiers répondants, selon les détails révélés d’un rapport de police. Une mère de trois enfants a été tuée dans cet accident.

Voyez un reportage en anglais de la chaîne américaine WXYZ sur des événements survenus la veille de l'accident dans la vidéo ci-dessus.

Gregory Allen Belkin, 43 ans, est soupçonné d’avoir conduit sous l’effet de l’alcool ce soir du 24 janvier en banlieue de Detroit. Selon les autorités, il roulait à une vitesse de plus de 230 km/h au moment de la collision. L’agent de police Scott Schunecht l’a trouvé assis dans sa voiture en feu.

«Je lui ai rappelé que l’autre conductrice était grièvement blessée et que rire n’était pas approprié», a écrit M. Schunecht, selon ce que rapporte le New York Daily News.

Plus tôt dans la soirée, l’individu a demandé la main de son ex-copine, mais celle-ci a refusé.

Les relevés de téléphone de Belkin démontrent qu’il a appelé sa petite amie quelques minutes avant l’accident. Alors qu’il circulait à très haute vitesse, il aurait échappé son cellulaire quelques instants avant la collision.

L’homme a plaidé non coupable à des accusations de meurtre non prémédité et de conduite sous l’influence de l’alcool causant la mort. La victime, Rhonda T. Williams, avait 53 ans.