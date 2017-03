Un joueur de hockey a cru qu'il allait mourir

Un joueur de hockey qui a reçu un violent coup de bâton à la tête vendredi soir à Saint-Joseph-de-Beauce s’estime chanceux d’être encore en vie et de ne pas être resté paralysé.

L’attaque sournoise est survenue en deuxième période d’un match des séries éliminatoires de la Ligue senior Beauce Bellechasse Frontenac, alors que la victime du coup, René-Dave Pelchat, des Justiciers de Saint-Joseph, se dirigeait vers la rondelle.

Sur son chemin, Louis-Philippe Carrier, des Éperviers de Bellechasse, a alors pris son bâton à deux mains, l’a levé dans les airs et l’a frappé à la hauteur de la tête.

La victime s’est aussitôt retrouvée étendue de tout son long sur la glace pendant plusieurs secondes.

«J’ai eu peur. Je suis tombé à terre, j’étais tout engourdi», raconte le joueur.

Son père et sa copine, qui assistaient au match, se sont affolés.

«Ils étaient en panique. Ils ont pensé au pire.»

Le joueur est finalement sorti de la patinoire les jambes molles, soutenu par deux hommes. Il est revenu sur la glace en troisième période, même s’il avait la vision brouillée, des nausées et qu’il était étourdi. Il craint avoir subi une commotion cérébrale.

«C’est de l’orgueil. J’aime le hockey, mais j’aurais peut-être dû penser à ma santé», admet-il.

Rien à se reprocher

Tout en sachant que rien ne pouvait excuser un tel geste, Pelchat se demande ce qu’il avait pu faire pour provoquer une telle rage chez son adversaire. Il n’a pas trouvé d’explication et considère qu’il n’a rien à se reprocher.

«Un bâton de hockey au visage comme ça, c’est une arme. J’aurais pu être paralysé, j’aurais pu être à l’hôpital, j’aurais pu être mort», Pelchat, près de 24 heures après avoir été frappé.

Il n’a pas porté plainte à la police, mais il pourrait le faire.

Suspendu

L’entraîneur des Justiciers de Saint-Joseph, Serge Lafontaine, s’est entendu avec les arbitres après la partie pour que l’assaillant soit suspendu pour trois matchs et qu’il passe devant le conseil disciplinaire pour, peut-être, recevoir une sanction plus sévère.

«Je trouvais ça inacceptable que ce joueur puisse être en uniforme. On ne sait jamais les réactions que ça aurait pu provoquer. Ça aurait pu mal tourner», dit celui qui s’explique très mal ce qui a pu se passer.

L’assaillant Louis-Philippe Carrier a par ailleurs brièvement évolué avec les Remparts de Québec de la Ligue de hockey junior majeur du Québec lors de la saison 2012-2013.

Il regrette son geste

Le joueur qui a été blessé par un coup salaud dit avoir reçu des excuses de son assaillant via Facebook, peu de temps après le match.

Pelchat doute toutefois qu’il soit un jour en mesure de pardonner à Carrier.

«C’est un geste inacceptable, je suis chanceux de ne pas être paralysé», a répété Pelchat.

Carrier s’est de son côté montré repentant lors­que contacté par Le Journal de Québec.

«C'est certain que c'est un geste que je condamne et que je regrette énormément. Effectivement, ça ne représente pas le genre de joueur et de personne que je suis, pas du tout...», s’est-il limi­té à écrire, avant de nous adresser au président de la Ligue.