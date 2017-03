Moins de deux mois après son passage à l’émission Denis Lévesque, le jeune Jérémy, atteint de paralysie cérébrale, a pu réaliser une partie de son rêve alors qu’il a eu la chance de passer une journée avec les pompiers de Boisbriand.

En janvier dernier, TVA Nouvelles racontait l’histoire du garçon de 13 ans qui a reçu tardivement un diagnostic de paralysie cérébrale légère, venant ainsi anéantir son rêve de devenir un jour pompier.

À la suite de la médiatisation de l’affaire, un pompier de Boisbriand a communiqué avec la mère du garçon via Facebook lui disant que l’histoire de Jérémy l’avait beaucoup touché et qu’il souhaiter réaliser le rêve du garçon en l’invitant à la caserne.

«On a gardé la surprise à Jérémy, puis une fois à la caserne, les pompiers ont été spectaculaires du début à la fin. Ils lui ont prêté tous les vêtements de pompier, des bottes au casque, ils ont fait tout ce qu’un pompier fait normalement. Ils lui ont expliqué plein de choses aussi. Ça motive Jérémie à continuer de persévérer et à réussir, peut-être un jour, à réaliser son rêve de devenir pompier», a expliqué en entrevue sur les ondes de LCN la mère du garçon, Geneviève Roy.

«C’est difficile encore. Il réalise de plus en plus que ses petits rêves ne se réaliseront peut-être pas. Moralement, c’est difficile, mais on continue de persévérer», a-t-elle conclu.