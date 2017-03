CF-18: l'appel d'offres en 2019

Le gouvernement libéral compte lancer un appel d’offres pour remplacer définitivement les vieillissants chasseurs CF-18 de l’armée par de nouveaux appareils de combat en 2019, a révélé le «Ottawa Citizen» dimanche.

Par ailleurs, le gouvernement de Justin Trudeau compte déposer une offre d’achat formelle pour des appareils Super Hornets de Boeing d’ici la fin 2017 ou le début 2018, afin que les premiers avions soient livrés en 2019.

Les libéraux espéreraient lancer le processus d’acquisition de nouveaux chasseurs au moment de dévoiler le premier Super Hornet canadien, et ce, en pleine année électorale. Le parti politique pourrait ainsi se couvrir sur le plan de sa promesse de remplacer les CF-18 à moindre coût qu’en se dotant de chasseurs F-35 de Lockheed Martin comme souhaitait le faire le précédent gouvernement conservateur.

Pourtant, la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Judy Foote, avait indiqué lors de l’annonce de l’acquisition prochaine de Super Hornets en novembre dernier que l’appel d’offres pour le remplacement de toute la flotte aérienne devrait être lancé au début de l’année 2017.

Actuellement en possession de 77 CF-18 toujours en état de voler, l’Aviation royale canadienne peine de plus en plus à remplir ses obligations en défense et à l’international. Le ministre de la Défense a donc annoncé l’acquisition de 18 Super Hornet, la version améliorée du CF-18, en attendant de désigner pour de bon un appareil de remplacement.

Des négociations sont toujours en cours entre Ottawa et Washington quant au coût d'acquisition des appareils. L’achat et l’entretien des 18 chasseurs multirôles pourraient coûter entre 5 et 7 milliards $, selon CBC News.