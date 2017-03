D’autres ambulanciers se joignent au mouvement de grève

Comme plusieurs de leurs collègues d’un peu partout dans la province, les ambulanciers de l'Est-du-Québec seront en grève générale illimitée à compter de jeudi.

Les paramédics sont sans contrat de travail depuis le 31 mars 2015. Après des mois de discussions, les parties patronales et syndicales sont toujours dans l’impasse. Les paramédics ont donc décidé d'exercer leur droit de grève.

Officiellement, ils seront en grève générale illimitée à partir de jeudi, à minuit une minute. Mais grève ou pas, les paramédics devront toutefois assurer des services essentiels.

«Nous allons maintenir les services ambulanciers à la grandeur de la région, et il n’y aura pas d’incidence sur la population. On va prendre les appels normalement, n’y aura aucun délai », a précisé Jérémie Landry, président de la Fraternité des paramédics Mitis-Rimouski-Neigette.

«Ce qu’on fera, c’est une grève administrative. On se dispensera de faire des formulaires de facturation, mais le service sera maintenu de manière impeccable comme on l’a toujours fait», a-t-il ajouté.

Traditionnellement, les syndicats représentant les paramédics négociaient leurs conditions salariales directement avec le gouvernement du Québec. Cette fois-ci, ils doivent le faire avec les entreprises ambulancières qui les embauchent. Mais ces dernières ont vu leurs ressources financières coupées de 121 millions $.

À moins que Québec ne décide de mettre de l'argent neuf sur la table, les deux parties semblent condamnées à ne pas pouvoir s'entendre.

«On fait la grève pour maintenir ce qu’on a acquis. Si on n’a pas nos acquis, on va descendre et on va se retrouver comme dans les années 80. On n’aura plus nos salaires, on n’aura plus rien», a dit M. Landry.

«Ce que le gouvernement fait présentement avec une coupe de 121 millions, ça a des répercussions sur nous. On va aller jusqu’au bout pour, au moins, avoir nos acquis et négocier avec l’employeur puisque le gouvernement ne négociera plus avec nous comme il l’avait dit.»

Les paramédics du Québec gagnent entre 20 et 33 $ de l'heure.