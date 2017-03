De la pluie verglaçante attendue au Québec

Environnement Canada a émis un avertissement de pluie verglaçante, ce lundi, pour certaines régions du Québec, où deux à dix millimètres de verglas sont attendus.

Les précipitations devraient débuter en soirée sur les régions les plus à l'ouest, comme l’Outaouais et l’Abitibi-Témiscamingue, et atteindre la région de Montréal pendant la nuit.

La Montérégie et Laval pourraient également être touchés, tout comme les Laurentides et Lanaudière.

Mardi matin, la pluie verglaçante devrait atteindre la Mauricie et se déplacer vers la Capitale-Nationale, Charlevoix, Chaudière-Appalaches et le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

En plus du Québec, le système dépressionnaire se déploiera au nord de l’Ontario.