Deux jumelles de 97 ans meurent de froid ensemble

Deux femmes venues au monde ensemble il y a 97 ans, sont mortes ensemble, tout probablement d’hypothermie, au cours de la fin de semaine, à Barrington, dans l’État du Rhode Island.

Les deux jumelles, Jean Haley et Martha Williams, étaient allées en ville pour manger avec leur sœur, a rapporté le «Providence Journal». Après le dîner, la sœur plus jeune a laissé ses deux aînées chez l’une d’entre elles, Jean, et a quitté les lieux avant qu’elles n’entrent dans la maison un peu isolée au bout d’une rue tranquille.

Selon la police, citée par le journal, Martha pourrait être tombée dans le stationnement de la résidence en se dirigeant vers sa voiture afin de retourner chez elle à East Providence, à une dizaine de kilomètres au nord de Barrington. Quant à Jean, elle pourrait avoir trébuché sur une carpette dans le garage en tentant d’aller dans la maison pour appeler les secours, toujours selon la police.

Martha Williams a été retrouvée le visage contre le sol dans l’entrée de garage par un voisin, samedi matin. Sa jumelle, Jean Haley, était quant à elle inanimée dans le garage. La porte du garage était restée ouverte toute la nuit. Les deux femmes seraient mortes de froid, alors que la température était descendue jusqu’à environ -9 degrés Celsius.