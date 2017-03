Du soutien pour les commerçants du boulevard Gouin ouest

Les commerçants du boulevard Gouin Ouest dans Ahuntsic-Cartierville à Montréal pourront obtenir des subventions de la Ville pendant les travaux majeurs qui auront lieu jusqu'en 2018.

La Ville de Montréal a annoncé la mise en place du programme PR@M-Artère en chantier pour le boulevard Gouin Ouest, entre la rue De Serres et le boulevard Laurentien, alors que des travaux majeurs de réfection des aqueducs et des égouts seront réalisés cette année et l’an prochain. Les voies pour piétons et l’éclairage seront également réaménagés.

Le programme permettra aux commerçants d'améliorer leurs façades et modifier leurs aménagements. Ils pourront recevoir de 50 000$ à 300 000$ par bâtiment, en fonction de la taille des immeubles.

«Cette période [de chantiers] peut s'avérer difficile pour les affaires, donc des efforts doivent être déployés par tous les intervenants concernés afin d’attirer la clientèle, a indiqué le maire Denis Coderre par voie de communiqué. Nous investissons donc pour faire d'une entrave majeure une occasion à saisir pour accroître la compétitivité des établissements commerciaux du secteur.»

D'autres artères commerciales comme la rue Saint-Denis, sur le Plateau-Mont-Royal, et la rue Saint-Paul, dans le Vieux-Montréal, bénéficient également de ce programme.