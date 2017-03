EXCLUSIF | «Watch out demain à l’école, ça se peut que je te tire»

La présumée victime du jeune homme de 18 ans qui a forcé le confinement des élèves de deux écoles à Trois-Rivières a accepté de se confier à TVA Nouvelles.

Vendredi dernier, les policiers ont été informés qu’une étudiante avait été la cible de menaces de mort très sérieuses. Les autorités ont décidé de placer deux écoles du secteur Cap-de-la-Madeleine en confinement.

Au terme d’une importante opération policière, les agents ont procédé à l’arrestation de ce jeune homme de 18 ans.

Ce n’était pas la première fois qu’il proférait des menaces à son endroit. En décembre dernier, alors qu’ils étaient ensemble au domicile du suspect, il lui a fait vraiment peur lorsqu’il a utilisé une arme.

«Je m’en allais aux toilettes et il s’est levé en même temps que moi et il m’a pointé et j’ai reculé parce que j’avais peur. Je me suis ramassée accotée dans le mur et c’est là qu’il a pu m’accoter son arme dans le front», raconte-t-elle.

«Il a pointé son arme dans mon front et après ça il a tiré dans le mur proche de mes pieds», ajoute-t-elle.

Les mois ont passé et le suspect a rencontré une autre jeune femme. La présumée victime a décidé d’entrer en contact avec elle pour la prévenir qu’il pouvait être dangereux. Paniquée, la jeune femme a mis fin à leur liaison.

«Il m’a appelée le soir et il m’a dit ‘’Watch out demain à l’école, tu vas voir que tu vas avoir beaucoup plus peur parce que ça se peut que je te tire’’» de dire l’adolescente.

Selon elle, le jeune homme pourrait avoir fait d’autres victimes. Elle les invite à communiquer le plus rapidement possible avec les autorités.